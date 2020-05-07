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Çaldıran’da ‘Trafik Haftası’ etkinliği

VAN HABERLERİ  | 07.05.2020 14:09 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekibi, ‘Trafik Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, korona virüs tedbirlerini uygulayarak sürücülere bilgilendirme amaçlı broşür dağıttı.

Van’ın Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekibi, ‘Trafik Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.
Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, korona virüs tedbirlerini uygulayarak sürücülere bilgilendirme amaçlı broşür dağıttı. Vatandaşların daha güvenli yolculuk yapmaları için "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda" ve "Trafikte her yıl daha iyiye" sloganıyla uygulama gerçekleştiren jandarma ekipleri, sosyal mesafeyi korumayı da ihmal etmedi.
Etkinlikten dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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Ipekyolu
Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Yağmur Eczanesi
Ipekyolu
Talay Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
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