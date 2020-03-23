YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Çaldıran’da "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu

Çaldıran’da "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu

VAN HABERLERİ  | 23.03.2020 17:01 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının kararının ardından Van’ın Çaldıran Kaymakamlığı bünyesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye’de de ölümlere neden olan korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında Çaldıran Kaymakamı Adem Can başkanlığında “Vefa Sosyal Destek Grubu” oluşturuldu.

Çaldıran’da "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu

İçişleri Bakanlığının kararının ardından Van’ın Çaldıran Kaymakamlığı bünyesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.
Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye’de de ölümlere neden olan korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında Çaldıran Kaymakamı Adem Can başkanlığında “Vefa Sosyal Destek Grubu” oluşturuldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Can, 65 bin nüfuslu ilçede sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik bazı önlemler alındığını söyledi. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama ve yasaklama getirilen vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma üzerinden ihtiyaçlarını bildirmeleri halinde her türlü desteğin verileceğini belirten Kaymakam Can, “Tüm dünyayı etkileyen korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığımızın verdiği talimatlar doğrultusunda yapılan çalışmalar kapsamında tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarının karşılanması için kaymakamlığımız gereken her türlü desteği sağlamaya başladı. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. 65 bin nüfuslu ilçemizde acil çağrı merkezlerimizi arayan vatandaşımıza anında cevap verilerek her türlü ihtiyaçları karşılanmakla birlikte tespit edilen her aile tek tek ziyaret edilerek gıda kolisi ikramında bulunularak korona virüs konusunda da bilgilendiriliyor. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşlarımızı uyararak evlerinden çıkmamaları sağlanmaktadır. Korona virüs salgınından bir an önce kurtulmak adına vatandaşlarımızın Bakanlığımızın yayınladığı genelgelere uymaları, yakın temastan uzak durmaları gerekir” dedi
İlçede ikamet eden 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar da, yapılan uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, “Gerek kaymakamlığımız gerek belediyemiz gerekli önlemleriyle kendimizi daha güvende hissetmemizi sağladı, emeği geçenlerden Allah razı olsun” ifadelerini kullandılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu

Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu

Antalya’da sahte içki operasyonu

Antalya’da sahte içki operasyonu

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı

Van Namaz Vakitleri 23 Mart Pazartesi

İmsak
04:36
Sabah
05:58
Öğle
12:18
İkindi
15:45
Akşam
18:28
Yatsı
19:45

Van Nöbetçi Eczaneler23 Mart Pazartesi

Baransel Eczanesi
Ipekyolu
Nisa Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli İstanbul Eczanesi
Ipekyolu
Akın Eczanesi
Edremit
Kayran Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çaldıran’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Çaldıran’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Van’da 51 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

Van’da 51 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

Rüyasında depremi gördü, gitti kurtardı!

Rüyasında depremi gördü, gitti kurtardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.