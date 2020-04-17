Çaldıran’da yıllarca çöp yığınlarının biriktiği arka sokaklar temizlendi

Van’ın Çaldıran Belediyesi, bahar temizliği kapsamında yıllardır rastgele çöplerin atıldığı arka sokaklar titizlikle temizleniyor.

Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü bahar temizliği kampanyası devam ediyor. Yıllarca araçların giremediği dar sokaklar ile iş yerlerinin arasında birikmiş çöp yığınları, ekipler tarafından temizleniyor. Bir ilke imza attıklarını ifade eden Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin başlatmış olduğu bahar temizliği seferberliğindeki çalışmalar titizlikle devam etmektedir. İlçemizde temizlik araçlarının giremediği dar sokaklar ve iş yerlerinin arkalarında birikmiş çöp yığınları yıllarca halkımızı olumsuz etkilemekteydi. Belediyemizin başlattığı bahar temizliği kapsamında bu çöp yığınları alınarak araçlarla çöp alanlarına boşaltılmaktadır. Amacımız Çaldıran’ı yaşanabilir bir ilçe haline getirmektir” dedi

İlçe esnafı da, yıllarca biriken çöp yığınlarının yaz mevsiminde etrafa pis kokular yaydığını ve çevre görselliğini olumsuz etkilediğini belirterek, “Belediyenin yürüttüğü temizlik kapsamında bu dar sokak ve iş yerleri arkasındaki çöplerin alınması güzel oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” şeklinde konuştular.

