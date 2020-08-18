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  4. Çaldıran’da Zülfubulak grup mahalle yoluna menfezler yaptırıldı

Çaldıran’da Zülfubulak grup mahalle yoluna menfezler yaptırıldı

VAN HABERLERİ  | 18.08.2020 12:07 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediyesi, Zülfubulak Grup mahalle yolunda dere yataklarından gelen su taşkınlarından dolayı meydana gelen çökmelerden dolayı 3 adet menfez yerleştirdi.Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlü ekipleri, kırsal mahallelerde yaptığı aplikasyon çalışması ile yağan yağmur ve oluşan taşkın sular sonucunda yollarda çökmelerin oluştuğunu tespit edilmesinin ardından çalışmalara başladı.

Van’ın Çaldıran Belediyesi, Zülfubulak Grup mahalle yolunda dere yataklarından gelen su taşkınlarından dolayı meydana gelen çökmelerden dolayı 3 adet menfez yerleştirdi.
Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlü ekipleri, kırsal mahallelerde yaptığı aplikasyon çalışması ile yağan yağmur ve oluşan taşkın sular sonucunda yollarda çökmelerin oluştuğunu tespit edilmesinin ardından çalışmalara başladı. Kırsalda bulunan Zülfubulak Grup mahalle yolunda yapılan 3 menfezle birlikte oluşabilecek taşkın suların önüne geçilerek vatandaşlar ulaşımda sorun yaşamayacak. Düzenli kullanılabilecek yolların medeniyet olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, ”İlçemiz kırsalında bulunan Zülfubulak Grup mahalle yolunda oluşan taşkın sulardan dolayı yollarda sık sık çökmeler oluşmaktaydı. Bu grup mahalle yolumuzda bitümlü asfalt yol yapımına başladık. Burada tespit edilen 3 farklı yerde menfez yaptırdık. Yol medeniyettir. Bu grup mahalle yolumuzu binlerce insanımız kullanarak oluşan taşkın suların halkımızın ulaşımında olumsuzluklar yaşamaktaydı. Yaptığımız bu çalışmayla birlikte bu sorunu ortadan kaldırdık. Fen İşleri Müdürlüğümüzdeki teknik personellerimiz diğer yollarımızda da oluşabilecek olumsuz noktaları tespit ederek halkımızın mağdur olmaması için çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

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