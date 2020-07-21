Çaldıran’daki atıl park ‘Millet Bahçesi’ne dönüştürülüyor

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 75 bin metrekare alan üzerinde kurulan atıl durumdaki parkta incelemeler yaparak ‘Millet Bahçesi’ne dönüştürmeyi planladıklarını söyledi.

Yıllar önce Kaz Gölü mevkiinde yapılan, ancak kullanılamadığı için zamanla harabeye dönen şehir parkında incelemelerde bulunan Başkan Ensari, 75 bin metrekare alan üzerinde kurulan atıl durumdaki parkta incelemelerde bulunarak ‘Millet Bahçesi’ne dönüştürmeyi planlıyor. Milli servetin harcandığı, ancak kimsenin sahiplenmediği parkı onararak halkın hizmetine sunmayı hedefleyen Ensari, ilçeyi cazibe merkezi haline getireceklerini kaydetti. Ensari, “Yıllar önce Köylere Hizmet Götürme Birliğince Kaz Gölü mevkiinde 75 bin metrekare alan üzerinde hazine arazisine inşa edilen milli servete bugüne kadar sahip çıkan olmamıştır. Milli servetin harcanarak çok amaçlı kullanılmak üzere inşa edilen park şu an atıl durumdadır. Burada teknik kadrolarımızla bir takım incelemelerde bulunduk. Bu atıl durumdaki parkımızda bir takım tadilat ve ek yapılarla yeniden halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Adını ‘Millet Bahçesi’ olarak tasarladığımız alanda çocukların, hoşça vakit geçirebilmeleri yer haline getirerek, oyun grupları, voleybol sahası, basketbol potaları ve havuzumuz olacak” dedi.

İlçenin sembolü olan Kaz Gölü’nün izlenmesi için seyir terası da inşa edeceklerini dile getiren Başkan Ensari, “D975 uluslararası transit yol üzerinde bulunan alanı seyir terası, bisiklet yolları ve park mobilyalarıyla donatacağız. Her yaştan insanımızın güzelce vakitlerini geçirmelerine katkı sunmayı düşünüyoruz. Bu bölgede mesire alanları yaparak hafta sonları gerek ilçemiz gerek ilçe dışından insanların buraya gelmelerini, ilçe ekonomisine katma değer sağlamalarını planlıyoruz. Kaz Gölü üzerinde cam köprüler inşa ederek turizm merkezi haline getirme projemizin alt yapı çalışmalarına çalışmalarına başladık. Amacımız hem atıl durumdaki milli serveti kurtarmak hem de bu hizmeti halkımıza sunmaktır” ifadelerini kullandı.

