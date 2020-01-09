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  4. Çaldıran’daki park kamerayla izlenilecek

Çaldıran’daki park kamerayla izlenilecek

VAN HABERLERİ  | 09.01.2020 12:50 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediyesi, Merkez Park’a kamera yerleştirerek daha güvenli hale getirdi.Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce ilçede bulunan Merkez Park’a kameralar yerleştirilerek gece gündüz izlenecek.

Van’ın Çaldıran Belediyesi, Merkez Park’a kamera yerleştirerek daha güvenli hale getirdi.
Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce ilçede bulunan Merkez Park’a kameralar yerleştirilerek gece gündüz izlenecek. 4 bin metrekare alan üzerinde kurulan ilçenin tek parkı olma özelliği taşıyan Merkez Park’a biri hareketli olmak üzere toplam 9 adet kamera yerleştirildi. Madde bağımlılarına karşı mücadele edilerek gece gündüz izlenecek parka, halkın güvenli ve rahat bir şekilde zaman geçirmesi hedefleniliyor.
İlçenin tek park özelliğini taşıyan Merkez Park’ın gerekli tüm bakımlarının yapıldığını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemiz Vanyolu Caddesi üzerinde kurulan 4 bin metrekarelik alan üzerinde bulunan Merkez Parkımız bakımsız ve düzenli şekilde kullanılır durumda değildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün burada yaptığı aplikasyon çalışmalarının ardından gerekli peyzaj çalışmaları yapılarak işlevli hale getirdik. İlçemizde tek park özelliğini taşıyan parkımıza biri hareketli olmak üzere 9 adet kamerayı çeşitli noktalara yerleştirdik. Burasını madde bağımlılarının meskeni olmaktan çıkardık. Çaldıran Belediyesi olarak madde bağımlılarına karşı ciddi mücadele ederek, bu parkta halkımızın rahatı ve huzuru için gerekli her türlü önlemi almış bulunmaktayız. Olası gelişmeleri belediyemizin ana merkezinde bulunan kamera sistemlerinde takip ediyoruz. Gece bekçisinin de bulunduğu parkımızı bundan sonra halkımızın huzur ve güven içerisinde düzenli bir dinlenme alanı haline getirdik" dedi.

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