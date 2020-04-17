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Çaldıranlı esnaftan ihtiyaç sahibi ailelere 250 koli gıda desteği

VAN HABERLERİ  | 17.04.2020 12:35 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesi nüfusuna kayıtlı bir esnaf, maddi durumu iyi olmayan ailelere dağıtılmak üzere belediyeye 250 koli gıda yardımında bulundu.Çaldıran’da esnaflık yapan Nurullah Ertopçu, korona virüs salgınından dolayı evlerinden geçici süreliğine kalmak zorunda olan vatandaşlara destek olabilmek amacıyla Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ile görüşerek 250 adet gıda kolisi vereceğini söyledi.

Van’ın Çaldıran ilçesi nüfusuna kayıtlı bir esnaf, maddi durumu iyi olmayan ailelere dağıtılmak üzere belediyeye 250 koli gıda yardımında bulundu.
Çaldıran’da esnaflık yapan Nurullah Ertopçu, korona virüs salgınından dolayı evlerinden geçici süreliğine kalmak zorunda olan vatandaşlara destek olabilmek amacıyla Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ile görüşerek 250 adet gıda kolisi vereceğini söyledi. Yapılan görüşmeler sonucunda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere alınan 250 koli gıda, Belediye Başkanı Şefik Ensari’ye teslim edildi. Yardım kolilerini teslim alarak Vefa Sosyal Destek Grubuna teslim eden Başkan Ensari, bu dayanışma gününde her iş adamı ve esnaftan yardım beklediklerini söyledi. Başkan Ensari, “Bizlere ulaşan iki kardeşimiz, dağıtılmak üzere yardım kolilerini gönderdiler. İnşallah bunun devamı gelir. Ülkemizde bulunan pandemiden dolayı alınan tedbirlere yönelik çalışmalarda, ihtiyacı bulunan vatandaşlarımıza yardımda bulunan kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Bugün de ilçemiz esnafından Nurullah Ertopçu kardeşim bize ulaşarak, salgın döneminde evlerinde geçici olarak kalmak zorunda kalan ve maddi imkanları yetersiz olan vatandaşlarımıza yardım talebinde bulunmak istediğini bildirdiler. Vefa Sosyal Destek Grubuna teslim edilmek üzere 250 adet gıda kolisi gönderdiler. Aldığımız gıda kolilerini yetkililere teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte duyarlılık göstererek ilçemize bu tür yardımların yapılmasını bekliyoruz. Dünyayı etkisi altına alan ölümcül virüs salgını döneminde ülke olarak kenetlenmemiz, salgından bir an önce kurtulabileceğimizin bir göstergesidir. Yardımlarda bulunan kardeşlerimizden Allah razı olsun” dedi.

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Ipekyolu
Huzur Eczanesi
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