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  4. Çalık: “Dayanışma ruhunun kıymeti anlaşıldı”

Çalık: “Dayanışma ruhunun kıymeti anlaşıldı”

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.05.2020 15:29 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanan bir programa katıldı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanan bir programa katıldı. Programda konuşan Başkan Çalık, korona virüs süreciyle ilgili "İlk kez böyle bir tecrübe ediyoruz aslında ve bu süreç bize birçok şey öğretti. Dayanışma ruhunun, yardımlaşmanın, ortaklaşmanın ve iyi projeleri geliştirip paylaşmanın ne kadar kıymetli olduğunun anlaşıldığı bir zaman diliminden geçiyoruz" dedi.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet Liderlik Okulu tarafından düzenlenen sosyal medyada yayınlanan “Burak Hoca ile Siyaset Okulu” programına konuk oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu Başkanı Burak Küntay’ın hazırladığı programda Başkan Mehmet Murat Çalık, korona virüs salgını karşısında Beylikdüzü Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı. Dünyadaki tüm belediyeler gibi ilk kez böyle bir süreç yaşandıklarını belirten Başkan Çalık; “İlk kez böyle bir tecrübe ediyoruz aslında ve bu süreç bize birçok şey öğretti. Dayanışma ruhunun, yardımlaşmanın, ortaklaşmanın ve iyi projeleri geliştirip paylaşmanın ne kadar kıymetli olduğunun anlaşıldığı bir zaman diliminden geçiyoruz aslında. Belediyecilik ve siyasetin dili açısından çok kıymetli bir süreç, çok ciddi kazanımları olacağını düşünüyorum açıkçası. Toplumun katmanları arasındaki uçurum çok daha net bir şekilde ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

“Belediyeleri tüketen değil, üreten belediyeler haline dönüştürmeliyiz”
Pandemi sürecinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarından, yardımlaşma ve dayanışma çalışmalarına kadar Beylikdüzü’nde yapılan tüm çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Çalık, “Bu süreçte yaklaşık 2 bin 500’e yakın alan dezenfektanı yaparak yaklaşık 5 bin 400 tane binaya dezenfektan paspas yerleştirdik. Aynı zamanda 7 bine yakın siperlik üreterek 4 bin 500 tanesini bölgemizde bulunan sağlık personellerine, PTT çalışanlarına ve bizden isteyen kim varsa onlara dağıttık. Dayanışma askısı projemizle ise bin 434 haneye yardım kolisi ulaştırdık. Belediyeleri tüketen değil, üreten belediyeler haline dönüştürmeliyiz. Bu süreçte almamız gereken en önemli derslerden biri bu” dedi. Programda Beylikdüzü’ndeki vaka sayısına ilişkin de bilgi paylaşan Çalık, “Bizim ilk günden bugüne Beylikdüzü’nde toplam vaka sayımız 9. Hiçbir arkadaşımız şu an için hastanede değil, evde karantina altında geçiriyorlar bu süreçlerini. Dolayısıyla bizim bu işi iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Dayanışma ruhu sayesinde sadece Beylikdüzü’ne değil İstanbul’a nefes olacağız” ifadelerini kullandı.

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