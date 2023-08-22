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Çalınan bisikleti bulan polis sahibine teslim etti

22.08.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da geçtiğimiz günlerde bir evin bahçesinden çalınan bisiklet polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

Olay, Ulukavak Mahallesi Özgürevler 15. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B.’ye ait bisiklet 15 Ağustos’ta kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. E.B’nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsız Büro Amirliği ekipleri çalınan bisikleti 6 gün sonra Özgürevler 9. Sokak’ta bulunan bir ikametin bahçesinde buldu. Çalıntı bisiklet polis ekiplerinin incelemesinin ardından E.B.’ye teslim edildi.
Polis ekipleri hırsızlık olayına karışan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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