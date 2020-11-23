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Çalınan bisikletini internet satış sitesinde gördü

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.11.2020 17:31 | Son Güncelleme

Eskişehir’de çalınan bisikletini internetteki bir satış sitesinde gören vatandaş polis ekiplerine şikayette bulunundu.Edinilen bilgilere göre, Akarbaşı Mahallesinde M.A.K.

Eskişehir’de çalınan bisikletini internetteki bir satış sitesinde gören vatandaş polis ekiplerine şikayette bulunundu.
Edinilen bilgilere göre, Akarbaşı Mahallesinde M.A.K. isimli şahsın bin 500 liraya aldığı bisikleti çalındı. Olayın üzerinden 3 hafta geçmesinin ardından bir internet sitesinde çalınan bisikletini gören M.A.K. polis ekiplerine şikayette bulundu. Polisin ulaştığı şüpheli M.S. ise, bisikleti A.K. isimli şahıstan 650 liraya aldığını ve bin 500 liraya satışa koyduğunu ifade etti. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

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