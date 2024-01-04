Çalınan iki traktör için 45 kilometrelik mesafede 100’den fazla kamera kaydı incelendi

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, suç ve suçlularla mücadele etmek ve meydana gelen olayların faillerin tespitine yönelik Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirdiği son 1 aylık çalışmada, çok sayıda suç unsuru içeren olaylar aydınlatıldı.

Ekipler, kumar suçu kapsamında iki iş yerinde 5 şahsa idari para cezası uygularken, yağma, oto, motosiklet, iş yerinden, kurumdan, açıktan ve otodan hırsızlık olmak üzere 19 ayrı olayın şüphelileri yakalayıp adli makamlara sevk etti. Şüphelilerden 11’i tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

2 adet traktör çalınması olayında da 45 kilometrelik mesafede 100’den fazla kamera kaydı inceleyen polis ekipleri, ilçe jandarma komutanlığı ile birlikte yaptıkları çalışmalarda olayın 4 şüphelisini yakalayıp adli makamlara sevk etti.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise ifade ve adli para cezası ile aranan 86 şahıs dahil toplam 197 aranan şahıs yakalanırken, yakalanan şahıslardan 111’i tutuklandı. Bu olayda 2 tabanca, 3 av tüfeği ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

