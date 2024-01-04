YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Çalınan iki traktör için 45 kilometrelik mesafede 100’den fazla kamera kaydı incelendi

Çalınan iki traktör için 45 kilometrelik mesafede 100’den fazla kamera kaydı incelendi

04.01.2024 14:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çalınan 2 traktör, polisin 45 kilometrelik mesafede 100’den fazla kamera kaydı incelemesiyle bulundu. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, suç ve suçlularla mücadele etmek ve meydana gelen olayların faillerin tespitine yönelik Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirdiği son 1 aylık çalışmada, çok sayıda suç unsuru içeren olaylar aydınlatıldı.
Ekipler, kumar suçu kapsamında iki iş yerinde 5 şahsa idari para cezası uygularken, yağma, oto, motosiklet, iş yerinden, kurumdan, açıktan ve otodan hırsızlık olmak üzere 19 ayrı olayın şüphelileri yakalayıp adli makamlara sevk etti. Şüphelilerden 11’i tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

2 adet traktör çalınması olayında da 45 kilometrelik mesafede 100’den fazla kamera kaydı inceleyen polis ekipleri, ilçe jandarma komutanlığı ile birlikte yaptıkları çalışmalarda olayın 4 şüphelisini yakalayıp adli makamlara sevk etti.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise ifade ve adli para cezası ile aranan 86 şahıs dahil toplam 197 aranan şahıs yakalanırken, yakalanan şahıslardan 111’i tutuklandı. Bu olayda 2 tabanca, 3 av tüfeği ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldıŞehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldı
Van’daki iş yerleri fiyat listelerini asmaya başladıVan’daki iş yerleri fiyat listelerini asmaya başladı
Iraklı polisler Türkçe öğreniyorIraklı polisler Türkçe öğreniyor
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 6 Ocak Cumartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:04
Öğle
13:08
İkindi
15:41
Akşam
18:02
Yatsı
19:22

Antalya Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Cumartesi

Kavuklu eczanesi
Kas
Şahin eczanesi
Serik
Antalya eczanesi
Kemer
Reşat cengiz eczanesi
Demre
Hayat eczanesi
Finike
Fidan eczanesi
Finike
Kaş eczanesi
Kas
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.