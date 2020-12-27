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Çalınan koyunları kesilmekten JASAT kurtardı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 27.12.2020 12:27 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde çalınan 10’na koyun kasapta kesilmekten Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) sayesinde kurtarıldı.

Çalınan koyunları kesilmekten JASAT kurtardı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde çalınan 10’na koyun kasapta kesilmekten Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) sayesinde kurtarıldı. Koyunları çalan şahıs suçunu inkar etse de JASAT timi bulduğu güvenlik kamerası görüntüleri ile hırsızlık şüphelisine suçunu kabul ettirdi.
Olay, Dinar ilçesi Yeşilhüyük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan N.Ç.’nin 10’a yakın koyunun çalındığı ihbarı üzerine Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT timi harekete geçti. Olayın ardından köyde bulunan toplamda üç ayrı bölgedeki 11 adet kamerası görüntülerini izleyen JASAT timi olayın failinin aynı köyde ikamet eden İ.A. (39) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şüpheli İ.A.’nın Denizli’nin Çivril ilçesi Tekke mahallesinden Çivril ilçesine geçtiğini belirleyen ekipler, ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şahıs kamera görüntüleri ile ifadesinin çelişmesi neticesinde suçunu itiraf etti. İ.A., ifadesinde hayvanları kendisinin aldığını ve Çivril ilçe merkezinde bulunan bir kasaba para karşılığında sattığını, sattığı şahsın ismini bilmediğini itiraf etti. Bunun üzerine JASAT timi kasaba satılan koyunları kesilmeden önce teslim alarak sahibi N.Ç.’ye teslim etti.
Olayın ardından İ.A., ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Dinar T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Çalınan koyunları kesilmekten JASAT kurtardı

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