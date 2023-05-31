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Çalınan motosikletinin ardından gözyaşı döken engelli simitçiye Vali Erol Ayyıldız’dan yardım geldi

31.05.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aralık ayında motosikleti çalındığı için çalışmakta zorluk çeken, eli ve ayakları protezli simitçi Bülent Boyacı’ya Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız yardım etti.

Çalınan motosikletinin ardından gözyaşı döken engelli simitçiye Vali Erol Ayyıldız’dan yardım geldi

Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarında simitçilik yaparak geçimini sağlayan Bülent Boyacı’nın motoru geçtiğimiz aralık ayında kapısı kilitli olan garajından çalınmıştı. Yaklaşık 13 yıldır simit satarak geçimini sağlayan Boyacı, ayaklarındaki sağlık problemi sebebiyle yürümekte güçlük çektiği için ulaşımını motosikletiyle sağlıyordu. Şikayette bulunmasına rağmen herhangi bir sonuç alamayan Boyacı yetkililerden yardım isteyince, bu duruma sessiz kalmayan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, mağdur simitçinin motosiklet ihtiyacını karşılamaya yardım etti. Motosiklet ücretinin Eskişehir Valiliği tarafından ödendiğini söyleyen Boyacı, Vali Erol Ayyıldız’a teşekkür etti.

“ELİM AYAĞIM OLAN MOTORUMA KAVUŞTUM“

Motosikleti çalındıktan sonra günlerce gözyaşı döktüğünü belirten Bülent Boyacı, yeni bir motora kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Ayakları protez olduğu için işe gidip gelmekte zorlandığını, duyarlılık gösteren Vali Erol Ayyıldız’a minnet duyduğunu dile getiren Boyacı, “Sayın valimiz sağ olsun, bana bir motor almak için yardımda bulundu. Ücreti karşılayarak mağduriyetimi giderdi. İlgililere her şey için teşekkür ediyorum. Elim ayağım olan motoruma kavuştum. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim” dedi.

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