YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Çalındı motosiklet terk edilmiş halde bulundu

Çalındı motosiklet terk edilmiş halde bulundu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.12.2020 11:45 | Son Güncelleme

Adıyaman’da birkaç gün önce park halindeyken çalınan motosiklet terk edilmiş halde vatandaşlar tarafından bulundu.Edinilen bilgilere göre, Şükrü Yağlı’ya ait 02 LF 905 plakalı motosiklet Yeni Mahallede park halindeyken kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çalınmıştı.

Adıyaman’da birkaç gün önce park halindeyken çalınan motosiklet terk edilmiş halde vatandaşlar tarafından bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Şükrü Yağlı’ya ait 02 LF 905 plakalı motosiklet Yeni Mahallede park halindeyken kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çalınmıştı. Meydana gelen hırsızlık olayı sonrasında polis ekiplerince olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunulmuştu. Meydana gelen olay sonrasında motosiklet Yeni Mahalle 2637 Sokak içerisinde vatandaşlar tarafından terk edilmiş halde bulundu. Motosikleti bulan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak motosikleti sahibine teslim etti.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yedilerKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
1/

Adıyaman Namaz Vakitleri 15 Aralık Salı

İmsak
06:01
Sabah
07:28
Öğle
12:27
İkindi
14:55
Akşam
17:16
Yatsı
18:38

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Salı

Arzu Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Sevilay Eczanesi
Merkez
Nergiz Eczanesi
Besni
Şifam Eczanesi
Golbasi
Yıldız Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.