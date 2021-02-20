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Çalıntı araç İstanbul’da bulundu

20.02.2021 20:05 | Son Güncelleme:
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Çalıntı araç İstanbul’da bulundu

Samsun’da galeriden çalınan lüks otomobil İstanbul’da terk edilmiş olarak bulundu.Samsun’un Bafra ilçesinde 8 Şubat tarihinde Samsun-Sinop karayolunda bulunan bir galeriye camı açarak içeri giren kimliği belirsiz bir kişi, sıfır kilometre 2020 model Volkswagen Tiguan aracın kontak anahtarını aldıktan aracı galerinin önünde bulunan araçla birlikte ortadan kaybolmuştu.

Samsun’da galeriden çalınan lüks otomobil İstanbul’da terk edilmiş olarak bulundu.

Samsun’un Bafra ilçesinde 8 Şubat tarihinde Samsun-Sinop karayolunda bulunan bir galeriye camı açarak içeri giren kimliği belirsiz bir kişi, sıfır kilometre 2020 model Volkswagen Tiguan aracın kontak anahtarını aldıktan aracı galerinin önünde bulunan araçla birlikte ortadan kaybolmuştu. İş yeri sahibinin arkadaşı galerinin önünden geçerken aracı göremeyince haber verdi. İş yerine gelen galeri sahibi polisi arayarak aracının çalındığı ihbarında bulundu. Olay yerine gelen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda iş yerinin laptopunun da çalındığını tespit etti. Çalıntı aracı bulmak için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir gün sonra aynı model iki aracın plakalarının çalındığını tespit etti.

Çalınan plakalar üzerinden araştırmalarını yürüten ekipler çalınan aracın İstanbul’da olduğunu belirledi. İstanbul’da olduğu tespit edilen çalıntı araç bugün Kartal’da terk edilmiş bir olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çalıntı araç İstanbul’da bulundu

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