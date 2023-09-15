YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Çalıntı araçla iş yeri soydular, dakikalar içerisinde 130 bin TL’lik vurgun yaptılar

Çalıntı araçla iş yeri soydular, dakikalar içerisinde 130 bin TL’lik vurgun yaptılar

15.09.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta sabah saatlerinde bir ütü paketleme atölyesine çalıntı araçla gelen hırsızlar, dakikalar içerisinde 130 bin TL değerinde kıyafet çaldı.

Çevredeki vatandaşların bağırmasına da kulak asmayan hırsızların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi’nde yaşandı. Bir ütü paketleme atölyesine giren 3 şahıs, dakikalar içerisinde 13 koli içerisinde bulunan yaklaşık 130 bin TL değerindeki kıyafeti çaldı. Hırsızların çıkardığı sesleri fark eden mahalleli ise balkonlara çıkarak şahıslara bağırdı. Etraftan gelen tepkilere aldırmayan şahıslar olayın ardından kayıplara karışırken, geldikleri aracın da Esenler’den çalındığı öğrenildi. Yaşanan o hırsızlık anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

“130 BİN TL GİBİ BİR ZARARIM VAR”

Yaşanan hırsızlığı anlatan iş yeri sahibi Hüseyin Küçük, “Beni komşular aradı, yaşanan hırsızlığı videoya çekmişler. Polisi de aramışlar, ben geldiğimde polis de buradaydı. Sonrasında karakola gittik ve ifade verdik. 130 bin TL gibi bir zararım var. Zararım daha da büyük olabilirdi ama komşular bağırınca kaçmışlar, anca 13 koli çalabilmişler. Zaten araç da çalıntıymış, Esenler’den çalmışlar. Araç sahibi arkadaş da karakola geldi” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa’nın lezzet şöleni kortejle başladıBursa’nın lezzet şöleni kortejle başladı
Epilepsi hastası, balık avlamak için girdiği denizde hayatını kaybettiEpilepsi hastası, balık avlamak için girdiği denizde hayatını kaybetti
Gaziosmanpaşa’da ablasının kiracısını darbeden sanık tahliye edildiGaziosmanpaşa’da ablasının kiracısını darbeden sanık tahliye edildi
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Eylül Cuma

İmsak
05:10
Sabah
06:37
Öğle
13:05
İkindi
16:35
Akşam
19:22
Yatsı
20:43

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Cuma

Nurhan eczanesi
Kucukcekmece
Taha eczanesi
Basaksehir
Ümraniye ada eczanesi
Umraniye
4. levent metro eczanesi
Kagithane
Eczane aybüke eczanesi
Maltepe
Avcilar merkez eczanesi
Avcilar
Sur eczanesi
Esenler
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çöp kutusundan sarkan vücut parçaları polisleri harekete geçirdi

Çöp kutusundan sarkan vücut parçaları polisleri harekete geçirdi

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Metrelerce yükseğe çıkıp mahsur kalan hız trenini itmeye başladı

Metrelerce yükseğe çıkıp mahsur kalan hız trenini itmeye başladı

Sırra kadem bastı! Ailesi falcıya gidince ortalık iyice karıştı

Sırra kadem bastı! Ailesi falcıya gidince ortalık iyice karıştı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.