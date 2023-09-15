Çalıntı araçla iş yeri soydular, dakikalar içerisinde 130 bin TL’lik vurgun yaptılar

Çevredeki vatandaşların bağırmasına da kulak asmayan hırsızların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi’nde yaşandı. Bir ütü paketleme atölyesine giren 3 şahıs, dakikalar içerisinde 13 koli içerisinde bulunan yaklaşık 130 bin TL değerindeki kıyafeti çaldı. Hırsızların çıkardığı sesleri fark eden mahalleli ise balkonlara çıkarak şahıslara bağırdı. Etraftan gelen tepkilere aldırmayan şahıslar olayın ardından kayıplara karışırken, geldikleri aracın da Esenler’den çalındığı öğrenildi. Yaşanan o hırsızlık anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

“130 BİN TL GİBİ BİR ZARARIM VAR”

Yaşanan hırsızlığı anlatan iş yeri sahibi Hüseyin Küçük, “Beni komşular aradı, yaşanan hırsızlığı videoya çekmişler. Polisi de aramışlar, ben geldiğimde polis de buradaydı. Sonrasında karakola gittik ve ifade verdik. 130 bin TL gibi bir zararım var. Zararım daha da büyük olabilirdi ama komşular bağırınca kaçmışlar, anca 13 koli çalabilmişler. Zaten araç da çalıntıymış, Esenler’den çalmışlar. Araç sahibi arkadaş da karakola geldi” dedi.

