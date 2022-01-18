YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Çalıntı eşyaları internetten satmak isterken yakalandılar

Çalıntı eşyaları internetten satmak isterken yakalandılar

18.01.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalıntı eşyaları internetten satmak isterken yakalandılar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, bağ evinden çalınan eşyaların internetten satılmak istenmesiyle iki şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Yukarıılıca Mahallesi'nde K.S'ye ait bağ evinden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık konusu ev eşyalarından bir kısmının internetteki bir satış sitesinde hurdacılık yaptığı belirlenen O.A. tarafından ilana konulduğu tespit etti.

Gözaltına alınan O.A'nın, eşyaları satın aldığı N.B. de yakalandı.

Zanlıların adreslerinde arama yapan jandarma ekipleri, O.A'nın evinde bulunan eşyaları K.S'ye teslim etti.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
Eskişehir'de görevli olduğu sitede yangın çıkaran zanlı yeniden gözaltına alındıEskişehir'de görevli olduğu sitede yangın çıkaran zanlı yeniden gözaltına alındı

Eskişehir Namaz Vakitleri 18 Ocak Salı

İmsak
06:41
Sabah
08:09
Öğle
13:13
İkindi
15:45
Akşam
18:07
Yatsı
19:30
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Muğla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşandı

Muğla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşandı

GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu kumpası kurduğu iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu kumpası kurduğu iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.