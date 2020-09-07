Çalıntı motosiklet terk edilmiş halde bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde 3 gün önce çalınan motosiklet terk edilmiş bir vaziyette bulundu.

Tabakhane Mahallesi’nde 3 gün önce gece meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre bir pidecide çalışan Ş.O. iş yerine ait motosiklet ile eve gitti. Yarım saat sonra dışarı çıktığında motosikleti evin önünde göremedi. Ş.O. polisi arayarak motosikletin çalındığı yönünde ihbarda bulundu. Çalıntı motosiklet İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği hırsızlık ekiplerince Kavakpınar Mahallesi Kalender Sokak’ta terk edilmiş bir halde bulundu.

Hırsızlık olayıyla ilgili inceleme sürüyor.



