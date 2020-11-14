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Çalıntı motosiklet, yolcu otobüsünün bagajında ele geçti

SAMSUN HABERLERİ  | 14.11.2020 10:39 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde 15 gün önce çalınan motosiklet, yolcu otobüsünün bagajında el geçirildi.İshaklı Mahallesi’nden 15 gün önce park halindeyken çalınan motosikletin sahibi tesadüfen uğradığı otogarda çalınan motosikletini Bursa’ya hareket edecek otobüsün bagajında gördü.

Samsun’un Bafra ilçesinde 15 gün önce çalınan motosiklet, yolcu otobüsünün bagajında el geçirildi.
İshaklı Mahallesi’nden 15 gün önce park halindeyken çalınan motosikletin sahibi tesadüfen uğradığı otogarda çalınan motosikletini Bursa’ya hareket edecek otobüsün bagajında gördü. Polisi arayarak çalınan motosikletinin otogarda bir otobüsün bagajında olduğunu ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri otobüs yazıhanesinde yaptıkları araştırma sonucunda motosikleti otobüse getiren şahısların orada olmadığı tespit etti. Bir süre yazıhanede yolcu gibi oturup şahısları beklemeye başlayan sivil ekipler, otobüsün kalkış saatinde otogara gelen 2 şüpheliyi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Motosiklet yapılan incelemenin ardından sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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