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Çalıntı otomobilden uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

İHA İHA
19.04.2024 11:27
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Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada; çalıntı bir otomobilden 643 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Himmetdede Jandarma Karakol Komutanlığı ortaklığında ‘Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçlarla Mücadele Uygulaması’ yapıldı. Yapılan uygulamada; şüpheli H.G. ve M.O.K. çalıntı otomobil ile birlikte Kocasinan İlçesine bağlı Sanayi Mahallesi’nde yakalandı. Ekipler tarafından şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan arama çeşitli türde ve miktarda toplam 643 gram uyuşturucu madde ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

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