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Çalıntı otomobille polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler elektrik direğine çarptı

İZMİR HABERLERİ  | 25.12.2020 04:07 | Son Güncelleme

Çalıntı otomobille polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler elektrik direğine çarptı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde çalıntı otomobille polisin "dur" ihtarına uymayan ve elektrik direğine çarpan 2 şüpheli kardeşten 1'i gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayan 35 KAE 54 plakalı otomobilin sürücüsü, ara sokaklarda kaçmaya başladı. Polis ekiplerince kovalamaca sonucu aynı mahallede 1776 Sokak'ta sıkıştırılan şüpheli sürücü, elektrik direğine çarptı.

Otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan Şahin E. gözaltına alırken bir polisin şehit edilmesi olayından aranması bulunduğu öğrenilen kardeşi Erdoğan E, yaya olarak ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Öte yandan, polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemede otomobilin 1 gün önce Torbalı ilçesinden çalındığı ve plakasının da sahte olduğu belirlendi.

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