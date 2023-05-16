YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Çalışanını kazara öldürdüğünü iddia etti

Çalışanını kazara öldürdüğünü iddia etti

16.05.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Mehmet Gülsüm (41) isimli vatandaşın başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edilirken, cinayet şüphelisi M.İ., işlettiği apart otelde çalışan Mehmet Gülsüm’ü kazara vurduğunu söyledi.

Edinilen bilgiye göre, 14 Mayıs Pazar günü sabahın erken saatlerinde Gümbet Barlar Sokağı’ndan sahile inen gençler, bir kişinin başından vurulmuş halde kanlar içinde yol ortasında yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerce yapılan incelemede isminin Mehmet Gülsüm olduğu belirlenen vatandaşın, tabanca ile başından vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri ve çevresinde polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası cenaze otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayın ardından Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, cinayet şüphelisinin Gülsüm’ün çalıştığı apartın işletmecisi M.İ. (36) olduğunu tespit etti. Şüpheli, suç aleti tabanca ile birlikte Bodrum’da saklandığı evde gözaltına alındı.

Cinayetin ardından olay yerinde kalan tabancayı alıp getirdiği İ.B. ile beraberindeki Ö.S. isimli şahıslar da polis ekiplerince gözaltına alındı. M.İ. ona yardım eden İ.B. ve Ö.S. emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi.

"SİLAHI ÇIKARTIRKEN YANLIKLA ATEŞ ALDI"

M.İ.’nin verdiği ifadede, “Mehmet ile birlikte bir mekana eğlenmeye gittik. Alkol aldıktan sonra mekandaki bir grup ile tartıştık. Mekanda ayrıldıktan sonra sahile inerken silahımla havaya ateş etmek istedi. O esnada silah yanlışlıkla ateş aldı ve Mehmet’in başına isabet etti. Korkup olay yerinden kaçtım. Çok üzgünüm. Böyle olmasını istemedim” dediği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da kaçak yapıların yıkımı sürüyorBodrum'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor
Göztepe’nin konuğu Çaykur RizesporGöztepe’nin konuğu Çaykur Rizespor
Antalya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın seralara sıçradıAntalya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın seralara sıçradı
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 16 Mayıs Salı

İmsak
04:14
Sabah
05:51
Öğle
13:08
İkindi
16:57
Akşam
20:15
Yatsı
21:45

Muğla Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Salı

Berkay birol eczanesi
Bodrum
Umut eczanesi
Datca
Gökçe eczanesi
Fethiye
Pinar eczanesi
Marmaris
Armutalan eczanesi
Marmaris
Saglik eczanesi
Milas
Sabanci eczanesi
Mentese
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.