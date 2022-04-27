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Çalışanlara bayram hediyesi FlexoGift’te

27.04.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FlexoGift dijital platformu sayesinde çalışanlar ihtiyaçlara göre alışverişlerini şekillendirebiliyor

İSTANBUL (AA) - Çalışanlarına bayram hediyesi vermek isteyen işverenler, Sodexo FlexoGift kullanarak hediye tedarik ve teslim operasyonundan kurtulurken, çalışanlar da kendileri için belirlenen hediye bakiyeleriyle ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye’nin en saygın markalarından alışveriş yapabilme şansını yakalıyor.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, işverenlerin özel günlerde çalışanlarının yanında olmasına olanak sağlayan FlexoGift, dijital süreçleri sayesinde çalışanlara hediyelerini anında ulaştırırken, hediye seçimi ve dağıtımı gibi operasyonel süreçleri bertaraf ediyor ve vergi avantajından yararlanma imkanı sunuyor.​​​​​​​

Çalışanlar, FlexoGift kurumsal hediye bakiyeleriyle aralarında A101, CarrefourSA, Hopi, Opet, Teknosa, Trendyol gibi Türkiye’nin gözde markalarının bulunduğu 20 binden fazla noktadan diledikleri hediyeyi özgürce seçebiliyor; fiziksel mağazalarda veya online olarak harcama yapabiliyor.

Kurumsal hediye bakiyelerini birden fazla marka arasında bölüştürerek parçalı olarak da kullanılmasına olanak sunan FlexoGift dijital platformu sayesinde çalışanlar ihtiyaçlara göre alışverişlerini şekillendirebiliyor.

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