Çalışanların 3'te 1'i iş başında eskisinden daha çok vakit geçiriyor

İSTANBUL (AA) - Kaspersky'nin "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) insanların çalışma şeklini nasıl değiştirdi?" konulu araştırması, çalışanların yaklaşık 3'te 1'inin iş başında eskisinden daha çok vakit geçirdiğini ortaya koydu.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, karantina sürecinin insanların evde çalışma şeklini nasıl etkilediğine dair bulgular sunan araştırma, karşı karşıya kalınan "yeni normal"in iş ve yaşam dengesini etkilediğini gösterdi.

Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 31'le yaklaşık üçte biri iş başında eskisinden daha fazla vakit geçirdiğini, yüzde 46'lık bir kesim ise kişisel faaliyetlere harcadıkları sürenin arttığını bildirdi. Söz konusu sürenin artmasında insanların işe gidip gelmek için vakit harcamaması etkili oldu.

Başta BT çalışanları olmak üzere, insanların iş ve kişisel faaliyetleri ayırmakta zorlandığını ortaya koyan araştırmada, çalışanların yüzde 55'i evde kalmaya başladıklarından beri eskisinden daha fazla haber okuduğunu bildirdi. Bu kişilerin yüzde 60'ı haberleri iş için kullandıkları cihazlarda takip ettiğini belirtti. Bu da kullanılan kaynaklara ve ziyaret edilen sitelere dikkat edilmediği takdirde cihazlara zararlı yazılım bulaşması riskinin artığını gösterdi.