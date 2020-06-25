YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Çalışanların banka promosyonları iyileştirildi

Çalışanların banka promosyonları iyileştirildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 25.06.2020 16:03 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde görev yapan memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli personellerin banka promosyonları iyileştirildi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde çalışan personelin maaş promosyonları için birçok bankanın katılımı ile “Aylık Maaş ve Ücret Ödeme Banka Promosyon” ihalesi yapıldı.

Çalışanların banka promosyonları iyileştirildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde görev yapan memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli personellerin banka promosyonları iyileştirildi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde çalışan personelin maaş promosyonları için birçok bankanın katılımı ile “Aylık Maaş ve Ücret Ödeme Banka Promosyon” ihalesi yapıldı. Personeli korumaya yönelik, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ihalede promosyon ücretlerinin daha yüksek olması için ikinci tura kaldı. Yapılan ikinci tur ihalelerinde ise en yüksek teklifi veren iki banka ile anlaşma sağlandı. Anlaşma sonucu memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli personellere ek promosyon verilerek daha yüksek ek gelir edilmeleri sağlandı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün önemle üzerinde durduğu ihalede, ikinci tur ihalelerini kazanan bankalara verildi. Böylece ek olarak personel 3 yıl boyunca EFT, havale ve kart ücreti vermeyecek.
İhaleyi kazanan Banka temsilcileri ile protokol imzalayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, 3 yıl için ödenecek olan promosyonun personel için güzel bir kazanım olduğunu ifade ederek, çalışanlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çalışanların banka promosyonları iyileştirildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir babanın en zor anları!Bir babanın en zor anları!
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 25 Haziran Perşembe

İmsak
03:13
Sabah
04:59
Öğle
12:33
İkindi
16:24
Akşam
19:56
Yatsı
21:34

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Perşembe

Eren Eczanesi
Merkez
Güllüoğlu Eczanesi
Merkez
Hatipoğlu Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Sevim Eczanesi
Merkez
Kurt Eczanesi
Akcakale
Savaş Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Şanlıurfa’da anız yangını

Şanlıurfa’da anız yangını

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başkan Ekinci’den buğday pazarına ziyaret

Başkan Ekinci’den buğday pazarına ziyaret

Urfalı metafizikçi: Mehdi dünyaya indi

Urfalı metafizikçi: Mehdi dünyaya indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.