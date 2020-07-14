YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Çalışkan: "Adana için onur ve mutluluk verici"

Çalışkan: "Adana için onur ve mutluluk verici"

ADANA HABERLERİ  | 14.07.2020 14:14 | Son Güncelleme

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, İSO ilk 500 listesinde Adana’dan 13 firmanın yer alıyor olması Adana için son derece onur ve mutluluk verici bir durum olduğunu söyledi.Çalışkan, yaptığı açıklamada, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşları sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.2018 yılı listesinde 11 firma ile temsil edilen Adana’nın bu yıl 13 sanayi firması ile İSO 500 sıralamasına girdiğini kaydeden Çalışkan, “Sanayi sektörünün verilerini oluşturan İSO ilk 500 listesinde Adana’dan 13 firmanın yer alıyor olması Adana’mız için son derece onur ve mutluluk verici bir durum.

Çalışkan: "Adana için onur ve mutluluk verici"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, İSO ilk 500 listesinde Adana’dan 13 firmanın yer alıyor olması Adana için son derece onur ve mutluluk verici bir durum olduğunu söyledi.
Çalışkan, yaptığı açıklamada, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşları sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2018 yılı listesinde 11 firma ile temsil edilen Adana’nın bu yıl 13 sanayi firması ile İSO 500 sıralamasına girdiğini kaydeden Çalışkan, “Sanayi sektörünün verilerini oluşturan İSO ilk 500 listesinde Adana’dan 13 firmanın yer alıyor olması Adana’mız için son derece onur ve mutluluk verici bir durum. Adana sanayi firmaları Sasa Polyester 68, Akyem Adana Yem Beyza Piliç 240, Beyteks Tekstil 264, Temsa Ulaşım Araçları 269, Elita Gıda 272, Bossa 347, Abdioğulları Plastik ve Ambalaj 349, Güney Çelik Hasır ve Demir 426, Amylum Nişasta 427, Pilyem Gıda 435, Adana Çimento 453, Omnia Nişasta 468, Gürsoy Yem 471. sırada yer aldı. Özellikle üyelerimizden Akyem Adana Yem Beyza Piliç ve Elita Gıda’yı tebrik ediyorum” dedi.
Yapılacak çalışmalarla firmaların bir adım daha ileriye geçeceğini ifade eden Çalışkan, "Bizler inancımızı koruyarak işlerimizi en iyi şekilde yapmaya devam etmeliyiz. Önümüzdeki dönemlerde bu sayıyı daha da artırmak ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Bu vesile ile sıralamaya giren tüm firmalarımızı bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı

İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı

Adana Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:42
Sabah
05:23
Öğle
12:50
İkindi
16:40
Akşam
20:06
Yatsı
21:40

Adana Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Duygum Eczanesi
Seyhan
Ersoylar Eczanesi
Seyhan
Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
Kelebek Eczanesi
Seyhan
Metro Eczanesi
Seyhan
Özveren Eczanesi
Seyhan
Sıtkı Esen Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı

Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Doğru Beslenme Otizmi Önlüyor

Doğru Beslenme Otizmi Önlüyor

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.