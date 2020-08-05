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Çalışkan Zonguldak’a geliyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 05.08.2020 16:39 | Son Güncelleme

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, 11 Ağustos Salı günü şube başkanları ile görüşmek üzere Zonguldak’a gelecek.Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan’ın 11 Ağustos Salı günü şube başkanları ile görüşmek ve istişare yapmak üzere Zonguldak’ geleceğini söyledi.

Çalışkan Zonguldak’a geliyor

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, 11 Ağustos Salı günü şube başkanları ile görüşmek üzere Zonguldak’a gelecek.
Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan’ın 11 Ağustos Salı günü şube başkanları ile görüşmek ve istişare yapmak üzere Zonguldak’ geleceğini söyledi. Sarıoğlu yaptığı açıklamada “Genel başkanımız Satılmış Çalışkan 11 Ağustos tarihinde Zonguldak’ a gelerek Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği şubemize gelerek Batı Karadeniz Bölge toplantısı yapılacak. Emeklilerin hak ve menfaatlerin, ilgilendiren açıklama yapacak. Türkiye’de 13 milyon emekli var. Emeklilerimizin çoğunluğunun açlık sınırın altında maaş aldığını hükümet yetkililerimizden açlık sınırı baz alınarak taban açılık sınırı olsun. Herkesin ödediği prim gün sayısı üzerine intibak yasamız çıkması konusunda her iki dini bayramlarda ödenen ikramiyelerin asgari ücret seviyesinde olmasını ayrıca emekli arkadaşlarımızın sağlık kuruluşlarında muayene olduklarında katkı payının kesilememesi konusunda açıklama yapacaktır. Bizler dernekler kanunun tüzüğüne göre hareket ederiz. Tüzüğümüzün ve dernekler kanunun dışında hiçbir şube başkanım ve yönetim kurulu üyem konuşamazlar. Bizler ülkesini, vatanını, bayrağını seven bireyleriz. Onun için akıllı başlı olmak zorundayız. Emekli hak ve menfaatleri konusunda yöre milletvekillerimiz dahil çaba gösteriyorlar. Genel başkanım hem Zonguldak’ı ziyaret edecek ve bölge şube başkanlarımızla bir toplantıya katılacak ve bir açıklama yapacak. Genel başkanımız cumhurbaşkanımız dahil bakanlarımıza, milletvekillerimize emeklilerin sorunlarını içeren dosya vererek emeklilerin hakları için çaba sarf etmektedir” şeklinde konuştu.

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Zonguldak Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

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Öğle
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İkindi
16:57
Akşam
20:13
Yatsı
21:49

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Derman Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Alapli
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