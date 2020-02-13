Çalışma hayatının kalbi Sivas’ta attı

Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen İnsan Kaynakları Platformu 2. Toplantısı, ÇEDAŞ’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Çalışma hayatındaki tüm tarafları buluşturmayı hedefleyen Sivas İnsan Kaynakları (İK) Platformu’nun ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 1 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren, sektörün öncü şirketi Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (ÇEDAŞ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda mesleki yeterlilik belgesinden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerine, teşvik sisteminden insan kaynakları politikalarına kadar birçok konu ele alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlığında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nde yapılan toplantıda ilk kez gündeme gelen İK Platformu, Türkiye’de insan kaynakları alanında yaşanan eksiklik ve problemlerin çözümünde öncü olmak amacıyla tüm il müdürlüklerinde oluşturuldu. Sivas’ta ilki 6 Kasım 2019 tarihinde yapılan ve 3 ayda bir düzenlemesi kararına bağlanan İK Platformu toplantılarının ikincisinde ev sahipliğini ÇEDAŞ üstlendi.

“İSTİHDAMI ARTIRACAK PROJELERE ÖNCÜLÜK EDECEK”

Toplantının açılışında bir konuşma yapan ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, “Çalışma hayatında yer alan tüm tarafların sesini duyurup, kendini ifade edebildiği böyle bir platformun oluşturulması çok önemli bir adım. İşveren, çalışan, İK temsilcileri, uzmanlar, eğitimciler yani hepimize bu platformda önemli işler düşüyor. Bu platform Türkiye’nin istihdamına destek olurken, istihdamı artıracak yeni projelere de öncülük edecektir. Çalışma hayatının sağlam temellere oturması, üniversite-sanayi işbirliğinin kurulması, insan kaynaklarında evrensel politikaların ortaya atılmasında İK Platformu’nun bizlere yol göstereceğine, iş yaşamına rehber olacağına inanıyorum” dedi.

“İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ÖNEMLİ”

Programda söz alan Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hikmet Canpolat, “Günümüzde oluşan rekabetçi ortamda işletmelerin ayakta kalabilmesinin en önemli şartlarının başında mevcut işgücünün etkin ve verimli yönetilmesi ile kullanılması geliyor. İşgücünün seçiminden eğitimine, kariyer planlamasından performans değerlendirmesine kadar önemli birçok görevi üstlenen insan kaynakları birimleri, işletmeler açısından kritik bir konuma sahip. İstihdam edilebilirliğin artırılması ve mevcut istihdamın korunması adına ilimizdeki insan kaynakları birimlerinin katıldığı bu toplantının, birimlere ait eksikliklerin belirlenerek çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve örnek uygulamaların paylaşılması açısından önemli bir işleve sahip olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Toplantıda ÇEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kalite Direktörü Servet Güney şirketin faaliyetleri ve insan kaynakları politikası hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda (MYK) Başdenetçi olarak görev yapan Mustafa Özgen, “MYK mesleki yeterlilik belgesi, belgelendirme ile ilgili teşvik ve destekler, elektrik alanı özelinde belge zorunluluğu” konularında, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nde (SGK) Uzman olarak görev yapan Çetin Kaya ise “işverenlere yönelik SGK pirim ve teşvikleri” konulu sunum yaptı.

Sivas 2. İK Platformu Toplantısı’nda SGK İl Müdürü Kadir Boztepe, Ticaret İl Müdürü Selim Baş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tanzer Erdem, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürü Bahattin Ünal, Aile, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü Sinan Dündar ile Sivas’ta faaliyet gösteren firmaların insan kaynakları yöneticileri ve uzmanları yer alırken, soru cevap bölümünün ardından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hikmet Canpolat tarafından, ÇEDAŞ İK ve Kalite Direktörü Servet Güney ile sunum yapan katılımcılara plaket takdim edildi.

