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Çalışma izni olan vatandaşlara ücretsiz ulaşım

ANTALYA HABERLERİ  | 23.05.2020 14:51 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi plakalı otobüsleri bayramda yolcularını ücretsiz taşıyacak.

Çalışma izni olan vatandaşlara ücretsiz ulaşım

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi plakalı otobüsleri bayramda yolcularını ücretsiz taşıyacak. Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak olsa da başta sağlık çalışanları olmak üzere çalışma izni olan ve işe giden vatandaşlar ücretsiz taşıma uygulamasından yararlanabilecek.

Sokağa çıkma yasağı bulunan Ramazan Bayramı boyunca çalışma izni olan vatandaşlar için seferlerine devam edecek olan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi plakalı araçları ücretsiz taşıma yapacak. 06.00’da başlayacak otobüs seferlerinden yararlanacak olan vatandaşlar ücretsiz olarak taşınacak. Uygulamadan Pazar günü sokağa çıkma izni olan ve daha önce korona virüs salgını nedeniyle ulaşım kartları geçici olarak kapatılan 65 yaş üstü vatandaşlar yararlanamayacak.

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