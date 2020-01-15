YURTHABER
  4. Çalışma ve İş Kurumu yöneticilerine ‘liderlik’ eğitimi verildi

Çalışma ve İş Kurumu yöneticilerine ‘liderlik’ eğitimi verildi

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.01.2020 11:56 | Son Güncelleme

Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’dne görevli yöneticilere “Liderlikte Koçvari Yaklaşım” eğitimi verildi.Özel bir eğitim şirketi tarafından verilen eğitimi Barbaros Kon verdi.

Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’dne görevli yöneticilere “Liderlikte Koçvari Yaklaşım” eğitimi verildi.
Özel bir eğitim şirketi tarafından verilen eğitimi Barbaros Kon verdi. Toplantı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü binasında yapıldı. Kon, verdiği eğitimde katılımcılara, liderin değil liderliğin önemini vurguladı. Eğitimde yöneticilerin, kendi bireysel vizyon ve misyonlarını netleştirerek ve bu vizyonu kurum vizyonu ile uyumlu hale getirip diğerlerine aktarabilmelerinin önemli olduğunu ifade eden Kon, ortak bir dil, hedef ve amaç duygusu oluşturabilmelerinin önemli olduğunu kaydetti.
Teorik bilgilerin yanı sıra yoğun pratik uygulamalarla, videolarla, vaka çözümleriyle, kişilik envanterleri ile desteklenen eğitim boyunca yöneticiler koçvari takım liderliği ile kalbi ile çalışan aidiyeti yüksek, kurumu için, takımı için değer oluşturan ve biz bilinci ile çalışan, mutlu çalışan topluluğunu oluşturarak, kurum ve kuruluş hedeflerini topyekün motive bir şekilde ortak vizyonla ulaştırmanın keyfini öğrendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...
Pamukkale Belediyesi’nin ‘kış dönemi’ dil kursları başlıyorPamukkale Belediyesi’nin ‘kış dönemi’ dil kursları başlıyor
Arif Nihat Asya vefatının 45. yılında anıldıArif Nihat Asya vefatının 45. yılında anıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üniversite Senatosu Musabeyli’de toplandı

Üniversite Senatosu Musabeyli’de toplandı

Secret Minds etkinliğinin 2. turu tamamlandı

Secret Minds etkinliğinin 2. turu tamamlandı

Sivas‘ta su ürünleri denetimleri

Sivas‘ta su ürünleri denetimleri

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

Ulaşımda sıkıntı var

Ulaşımda sıkıntı var

Denizli Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:46
Sabah
08:11
Öğle
13:18
İkindi
15:52
Akşam
18:14
Yatsı
19:35

Denizli Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Baklan Eczanesi
Merkezefendi
Dağdeviren Eczanesi
Merkezefendi
Gökhan Eczanesi
Merkezefendi
Hazar Eczanesi
Merkezefendi
Aylin Eczanesi
Pamukkale
Dilek Eczanesi
Pamukkale
Yeni Hilal Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Denizlispor Başkanı Çetin’in babası kaza geçirdi

Denizlispor Başkanı Çetin’in babası kaza geçirdi

Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı

Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı

Denizli'de yılbaşı gecesi ölüm olayında uyuşturucu itirafı

Denizli'de yılbaşı gecesi ölüm olayında uyuşturucu itirafı

Denizli'de alkol komasına girdikleri değerlendirilen 3 arkadaştan biri öldü

Denizli'de alkol komasına girdikleri değerlendirilen 3 arkadaştan biri öldü

Sinekle mücadele için 30 bin litre elma sirkesi dağıtılacak

Sinekle mücadele için 30 bin litre elma sirkesi dağıtılacak

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.