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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Aksaray'da vatandaşlarla iftar yaptı:

29.04.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Cumhuriyet'in 100. yılını, güçlü ve büyük Türkiye olma yolunda yeni bir dönemeç ve başlangıç yapacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Cumhuriyet'in 100. yılını, güçlü ve büyük Türkiye olma yolunda yeni bir dönemeç ve başlangıç yapacağız." dedi.

Bilgin, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte, Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti. Daha sonra Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'i ziyaret eden Bilgin, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MHP İl Başkanı Mustafa Çölkesen'e ziyarette bulunan Bakan Bilgin, daha sonra Valilik tarafından Hırkatol köyünde düzenlenen halk iftarına katıldı.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada, ezanların, duaların ve yükselen bayrağın bu topraklardaki istiklalin ve varlığın işareti olduğunu ifade etti.

Allah'ın ömür boyu bu topraklarda Türk ve Müslüman olarak yaşamayı kendilerine nasip etmesini dileyen Bilgin, "Bu duygularımızın gerçekleşeceğine inancımız sonsuzdur. Türkiye büyük bir ülkedir. Bu ülkede bağımsız ve özgür yaşamak ancak güçlü ve onurlu bir devletle mümkündür." dedi.

- "2023'e güçlü bir şekilde giriş yapacağız"

Bilgin, Türkiye'nin son 20 yılda demokratikleşme yolunda ileriye doğru adımlar attığını ve kalkınmasını hızlandırdığını, fert başına düşen milli gelirde 3 bin dolardan bugün 10 bin dolarlara çıkan bir ülke haline geldiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Bunlar tesadüfi değildir. Önümüzde 2023 var. 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılıdır. 100. yılını kutlayacağımız Cumhuriyet'e güçlü bir şekilde girmek mecburiyetindeyiz. Onun için pandeminin getirdiği sorunları, enflasyonu, hayat pahalılığını bunları kısa sürede yenmemiz lazım ve yeneceğiz. Oradan 2023'e güçlü bir şekilde giriş yapacağız. Cumhuriyet'in 100. yılını, güçlü ve büyük Türkiye olma yolunda yeni bir dönemeç ve başlangıç yapacağız."

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