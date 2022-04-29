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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "İstihdamın Enleri Ödül Töreni"nde konuştu:

29.04.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye'nin ekonomik kalkınması birçok girişimcinin hikayesinin üzerinde yükselen büyük bir destana döndü"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye'nin ekonomik kalkınması birçok girişimcinin hikayesinin üzerinde yükselen büyük bir destana döndü." dedi.

Bilgin, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen "İstihdamın Enleri Ödül Töreni"nde, Aksaraylı iş insanlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

Türk girişimcilerinin yetenekli, kabiliyetli ve cesaretli olduğunu dile getiren Bilgin, geçtiğimiz yıl Türk ekonomisinin kötü şartlara rağmen yaklaşık 1 milyon istihdam ürettiğini belirterek, "Demek ki biz istihdam yaratan bir büyüme içerisinde ilerlemek zorundayız." dedi.

Bilgin, "Türkiye'nin ekonomik kalkınması birçok girişimcinin hikayesinin üzerinde yükselen büyük bir destana döndü. 300 milyar dolardan 1 trilyon doların eşiğindeyiz. Ekonomik krizler, dövizdeki dalgalanmalar gelip geçer. Türkiye 900 milyar dolarlık ürün ve hizmet üretiyor. Burada önemli olan şey, geçen yıl yüzde 11 büyüdük. Büyüme ekonomisinde 1 yıl kısa bir dönem. Uzun dönem ise 2 ve üstü yıllardır. Önemli olan uzun dönemde büyümeyi sürdürmektir. O zaman biz istikrarlı bir şekilde, üst üste 2 yıldan fazla büyüdüğümüz zaman artık büyümeden kalkınmaya geçeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Bilgin, bakanlık olarak, istihdam üzerine yeni projeler yürüttüklerini, bunlarla ilgili güzel gelişmelerin olacağının müjdesini verdi.

İş insanlarının üretim istihdamı yaratması gerektiğini ve bu istihdamın verimli çalışması durumunda kaliteli büyümenin yakalanacağını belirten Bilgin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rastgele adam alıp istihdam etmenin bir anlamı yok. İstihdam verimsiz bir ekonomi içerisinde gizli işsizliktir, kaynakların heba edilmesidir. Bunun için, üretimi artırmak için istihdam yaratacağız. Böylelikle istihdama dayalı büyüme modeliyle Türkiye ihracatını artıracak. O zaman biz enflasyonun ve hayat pahalılığının konjonktürel bir mesele olduğunu göreceğiz. Türkiye, sanayi devriminin içerisinde yürüyen bir ülkedir. Bunu başarıya götürebilmek için ileri teknolojiler ve istihdam üretip bütün bunları birleştirerek Türkiye'yi geleceğe taşıyacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılına yani 2023'e doğru yürüyeceğiz. Bu toprakların emperyalistlere karşı güçlü şekilde ayağa kalkmasının yolu oradan geçiyor. Bizim kapılarımız sizlere her zaman açık."

Program Bakan Bilgin'in, iş insanlarına plaketlerini vermesinin ardından sona erdi.

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