Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den Akşehir'e ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve eşi Zekiye Bilgin, Akşehir'i ziyaret ederek tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Bakan Bilgin'in gezisine Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve eşi Ayşegül Akkaya da eşlik etti.

Ziyaretine ilk olarak restorasyonu tamamlanan tarihi kiliseden başlayan Bilgin, kilise hakkında Akkaya'dan bilgi aldı.

Kilise ziyaretinin ardından Akşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi hamama geçen Bilgin ve beraberindekiler, yapıda incelemede bulundu.

Bilgin, son olarak restorasyonu tamamlanan Nasreddin Hoca Evi'ni de ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akşehir'in, Tarık Buğra'nın Küçük Ağa romanında okuduğu ve anlattığı yer olduğuna belirterek, şunları kaydetti:

"Tabii o zamanın Akşehir'i ama manevi ortamı olarak Akşehir'e bütünüyle nüfus etmiş bir yazarın kaleminden öğrenmek çok güzel bir şeydi. Onun izinden sürerek bugün Sultandağı'nın eteğine gittik. Sayın başkanımız da sağ olsun bize eşlik etti ve Akşehir'in yaşayan tarihsel, kültürel kent dokusuyla sembolik konaklarını, yerlerini bize gösterdi. Bu kent dokusunu ayağa kaldırmak, ona çağdaş imkanlarla, teknolojiyle, mimarlıkla, belediyenin gücüyle el vermek, destek vermek fevkalade önemli. Çünkü bu tarihsel mirası ancak modern hayata taşıdığımız, canlı hayatın içine soktuğumuz zaman sadece bir kültürel zenginlik olmaz, yaşayan bir kültüre dönüşür. Bu bakımdan da ben sevgili başkanımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Bizi Nasreddin Hocamızla Tarık Buğra'ya bağlayan bir yolu böylece açık tutuyor. O bakımdan da kendisini tekrar kutluyorum."

Bilgin çifti, Akşehir'in tarihi evlerinin bulunduğu sokakları gezip hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra şehirden ayrıldı.

