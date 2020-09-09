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Çalıştığı bankanın para nakil aracından 4,5 milyon lira alarak kaçan güvenlik görevlisi tutuklandı

ANKARA HABERLERİ  | 09.09.2020 17:19 | Son Güncelleme

Çalıştığı bankanın para nakil aracından 4,5 milyon lira alarak kaçan güvenlik görevlisi tutuklandı

Ankara'da çalıştığı bankanın para nakil aracından 4,5 milyon lira alarak kaçan güvenlik görevlisi tutuklandı, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden güvenlik görevlisi Ayhan B, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan tutuklandı. Mahkeme, delil durumunu değerlendirerek diğer 2 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

- 4,5 milyon lirayla kaçmıştı

Güvenlik görevlisi Ayhan B. 7 Ağustos'ta çalıştığı bankanın para nakil aracından 4,5 milyon lirayı alarak kaçmıştı. Zanlının Etimesgut ilçesinde saklandığı adresi belirleyen Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına almıştı.

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