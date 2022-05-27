Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çalıştığı eski iş yeri sahibini silahla yaralayan kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, F.K, yaklaşık 4 ay önce ayrıldığı İstiklal Mahallesi Cemal Yeşilyurt Caddesi'ndeki simit fırınına giderek, iş yeri sahibi M.K. ile tartıştı.

Daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş eden F.K, M.K'yi bacaklarından yaraladı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.K. tedavi altına alındı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı F.K'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle gözaltına aldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz