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Çalıştığı şantiyede rahatsızlanan bekçi hayatını kaybetti

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.01.2021 15:24 | Son Güncelleme

Kayseri’de bir inşaat şantiyesinde rahatsızlanan bekçi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesinde meydana gelen olayda, bir inşaat şantiyesinde bekçilik yapan Sinan K.’ye (62), bir süre ulaşamayan çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine şantiye alanına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalıştığı şantiyede rahatsızlanan bekçi hayatını kaybetti

Kayseri’de bir inşaat şantiyesinde rahatsızlanan bekçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesinde meydana gelen olayda, bir inşaat şantiyesinde bekçilik yapan Sinan K.’ye (62), bir süre ulaşamayan çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine şantiye alanına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Sinan K., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yapılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze inceleme yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kocasinan
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İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yonca Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Sema Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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