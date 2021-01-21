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Çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çalan işçiler serbest bırakıldı

21.01.2021 11:02 | Son Güncelleme:
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Denizli’de çalıştıkları çimento fabrikasından 15 günde yaklaşık 150 bin TL değerindeki 25 ton fuel oili çalan 4 işçi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Denizli’nin Çal ilçesinde faaliyet gösteren Denizli Çimento işletmede son 15 gün içerisinde farklı günlerde yaklaşık değeri 150 bin TL olan 25 ton fuel oil yakıtı çalındı.

Denizli’de çalıştıkları çimento fabrikasından 15 günde yaklaşık 150 bin TL değerindeki 25 ton fuel oili çalan 4 işçi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Denizli’nin Çal ilçesinde faaliyet gösteren Denizli Çimento işletmede son 15 gün içerisinde farklı günlerde yaklaşık değeri 150 bin TL olan 25 ton fuel oil yakıtı çalındı. İhbar üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT ve Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler işletme yerine giderek detaylı incelemeler ve araştırmalarda bulunup güvenlik kamere görüntülerini izledi. Yapılan inceleme sonucunda işletmede yakıt tankı bakımı bölümünde çalışan işçiler olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 29 yaşındaki M.G., 6 suç kaydı bulunan 52 yaşındaki M.D., 1 suç kaydı bulunan 45 yaşındaki H.Y. ve 33 yaşındaki S.Ö. isimli şahıslar operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
150 bin TL değerindeki 25 ton fuel oil çalan M.G., M.D., H.Y. ve S.Ö., adliyede sevk edildi. 4 şüpheli, sevk edildiklari mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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