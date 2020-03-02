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Çaltıspor’un yeni antrenörü Zafer Subaşıoğlu oldu

BİLECİK HABERLERİ  | 02.03.2020 13:33 | Son Güncelleme

Bilecik 2.

Bilecik 2. Amatör Lig temsilcisi Çaltıspor, 2020-2021 sezonu için takımın başına başarışı teknik adam Zafer Subaşıoğlu’nu getirerek, 21 yeni transfer yaptı.
4-5 Nisan günü başlayacak olan ligde Çaltıspor 21 yeni transfer yaparken, takımın başına Söğütspor Kulübü başkanlığı yaptığı esnada takımın da antrenörlüğü yapan başarışı teknik adam Zafer Subaşıoğlu’nu getirdi. Yeni antrenör ve yeni transferler Çaltıspor Kulübü Başkanı ve köy muhtarı Osman Akçe, Çaltı Köyü muhtarlık binasında gerçekleştirilen imza töreninde takımının tecrübeli çalıştırıcı Zafer Subaşıoğlu’na emanet ettiklerini belirterek, "Bu sene lige iyi transferler yaparak hazırlandık. Yaklaşık 1 ay sonra başlayacak olan Bilecik 2. Amatör Lig takımımız 1 ay kamp dönemi geçirecek. Hocamız ile istişareler sonucunda yaklaşık 21 yeni futbolcu ile sözleşme imzaladık. İnşallah bu sene şampiyon olarak Bilecik 1. Amatör Lig’e çıkacağız" dedi.
Başarışı teknik adam Zafer Subaşıoğlu ise, Çaltı Spor’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, iyi bir takım kurduklarını söyledi.

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