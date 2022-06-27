YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Çam fıstığında 2022 ihracat hedefi 50 milyon dolar

Çam fıstığında 2022 ihracat hedefi 50 milyon dolar

27.06.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çam fıstığında 2022 ihracat hedefi 50 milyon dolar

Çam fıstığında 2022 ihracat hedefi 50 milyon dolar

İZMİR (AA) - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, bu sene çam fıstığında 50 milyon dolar ihracat hedeflediklerini bildirdi.

Işık, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin dünyada önemli çam fıstığı üreticisi olduğunu, Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası'nda 16 köyün geçim kaynağını bu sektörden sağladığını belirtti.

Uzun süredir çözülemeyen böcek sorunu ve iklim değişikliği gibi sebeplerle rekolte kaybı yaşanan çam fıstığında son dönemde olumlu bir grafik çizildiğini aktaran Işık, şunları kaydetti:

"2021 yılında 34 ülkeye çam fıstığı ihraç ettik. İtalya 29 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 9 milyon dolarla Almanya ve 2 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi. Ağırlıklı olarak AB ülkelerine ihracat gerçekleştiriyoruz. Son dönemde Orta Doğu ülkeleri de yükselen pazarlarımız arasında yer alıyor. 2022 yılı ocak-mayıs döneminde 6 milyon 662 bin dolarlık çam fıstığı ihraç ettik. Miktar bazında ise 113 ton ihracatımız var. Bu sene çam fıstığında 50 milyon dolar ihracat hedefliyoruz."

2017 yılında 25 milyon dolara kadar gerileyen çam fıstığı ihracatının son 5 yılda yüzde 68 arttığını kaydeden Işık, rekolteyi belli bir seviyeye getirmek için yeni üretim sahaları oluşturmaları gerektiğini vurguladı.

Çam fıstığında 2022 ihracat hedefi 50 milyon dolar

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir ve Aydın açıklarında 305 düzensiz göçmen kurtarıldıİzmir ve Aydın açıklarında 305 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNCELLEME - Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldüGÜNCELLEME - Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdiCumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:53
Sabah
05:43
Öğle
13:20
İkindi
17:14
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Salı

Eylül Yılmaz Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Termal Eczanesi
Balcova
Mert Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Doğa Eczanesi
Bayrakli
Koç Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünya liderlerinden Putin yorumu! “Ceketimizi çıkartalım mı?”

Dünya liderlerinden Putin yorumu! “Ceketimizi çıkartalım mı?”

İngiliz basınından şaşırtan iddia! “3 milyon euro aldı”

İngiliz basınından şaşırtan iddia! “3 milyon euro aldı”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Erotik film yönetmeni anlattı! Havada uçan dışkılardan ...

Erotik film yönetmeni anlattı! Havada uçan dışkılardan ...

Kadınlar kocalarına öyle bir şaka yaptı ki...

Kadınlar kocalarına öyle bir şaka yaptı ki...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.