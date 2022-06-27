Çam fıstığında 2022 ihracat hedefi 50 milyon dolar

İZMİR (AA) - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, bu sene çam fıstığında 50 milyon dolar ihracat hedeflediklerini bildirdi.

Işık, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin dünyada önemli çam fıstığı üreticisi olduğunu, Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası'nda 16 köyün geçim kaynağını bu sektörden sağladığını belirtti.

Uzun süredir çözülemeyen böcek sorunu ve iklim değişikliği gibi sebeplerle rekolte kaybı yaşanan çam fıstığında son dönemde olumlu bir grafik çizildiğini aktaran Işık, şunları kaydetti:

"2021 yılında 34 ülkeye çam fıstığı ihraç ettik. İtalya 29 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 9 milyon dolarla Almanya ve 2 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi. Ağırlıklı olarak AB ülkelerine ihracat gerçekleştiriyoruz. Son dönemde Orta Doğu ülkeleri de yükselen pazarlarımız arasında yer alıyor. 2022 yılı ocak-mayıs döneminde 6 milyon 662 bin dolarlık çam fıstığı ihraç ettik. Miktar bazında ise 113 ton ihracatımız var. Bu sene çam fıstığında 50 milyon dolar ihracat hedefliyoruz."

2017 yılında 25 milyon dolara kadar gerileyen çam fıstığı ihracatının son 5 yılda yüzde 68 arttığını kaydeden Işık, rekolteyi belli bir seviyeye getirmek için yeni üretim sahaları oluşturmaları gerektiğini vurguladı.



