Cam kemik hastası 5 kardeşin eğitim hayali gerçekleşti

Cam kemik hastası kız kardeşler, Kaymakamlıkça ilçe merkezinde kiralanan eve yerleşti ve en büyük hayalleri olan eğitim hizmetine kavuştu.

Zorlu bir yaşam mücadelesi veren aileyi, Sason Kaymakamı Samet Serin ve Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin'in ziyaret etmesinin ardından, verilen talimatla aileye ilçe merkezinde ev kiralandı.

Yaşar çiftinin kızları Songül (11), Zehra (7), Tülay (12), Nurcan (6) ve Sema Yaşar (15) doğuştan yakalandıkları cam kemik hastalığı (osteogenezis imperfekta) nedeniyle yaşıtları gibi oynayamıyor, dışarı çıkamıyor ve yatağa bağımlı yaşıyor.

METİN ÖZMEN - Batman'ın Sason ilçesinde yaşayan cam kemik hastası 5 kız kardeş, devletin desteğiyle en büyük hayalleri olan eğitime kavuştu.

- Her birine ayrı öğretmen görevlendirildi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, AA muhabirine, 5 kardeşin ilçe merkezine gelmesiyle okullarına bir tane daha eklendiğini belirterek, öğrencilerin her birine ayrı öğretmen görevlendirdiklerini söyledi.

Öğretmenlerin, kız kardeşlerin yerleştiği evi bir nevi okula dönüştürdüğünü kaydeden Bozkurt, "Yüzlerindeki sevinçleri gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. İnanıyoruz ki, yüreklere dokunanlar kutsal insanlardır. Öğretmenlerimiz şu an bu görevi yerine getiriyor. İnşallah daha güzel çalışmalarla çocuklarımızın eğitimlerini devam ettireceğiz." dedi.

Baba Saim Yaşar da çocukların eğitime başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çocukların ilçe merkezine yerleştirilmesine ve eğitime başlamalarına katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Öğretmenlerden Ayşe Kırca ise kız kardeşlere eğitim verdiği için çok mutlu olduğunu anlatarak, "Bu öğrencilerle beraber olmak benim için büyük bir mutluluk ve keyif verici. İnşallah onlarla hayalleri kanatlandıracağız. Bu yüreklere dokunacağız. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.