"Cam Tavan Arabada Güzel" diyen kadın sayısı artıyor

İSTANBUL (AA) - Sporun farklı dallarındaki başarılarıyla cesaret veren kadınlar, Otokoç Otomotiv'in oturum sponsoru olduğu etkinlikte cam tavanları nasıl kırdıklarını anlattı.

Otokoç Otomotiv açıklamasına göre, Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak'ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Cam Tavan Arabada Güzel" başlıklı oturuma A Milli Voleybolcu Simge Aköz ve Fenerbahçe Kadın Futbolcusu Demet Bozkurt’un yanı sıra 2021 Türkiye Karting Formula Senior Kadınlar Üçüncüsü Seda Kaçan panelist olarak katıldı. Spor alanında farklı branşlarda önemli başarılara imza atan panel katılımcıları etkinlikte, yaşamlarından örneklerle kendi ilham veren hikayelerini paylaştı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak, insanlık için daha iyi ve sürdürülebilir bir geleceğin ancak kadınların yaşamın her alanında hak ettikleri yerde bulunabilmeleri ile sağlanabileceğini kaydetti.

Kaynak, "Otokoç Otomotiv olarak, insanlığın gelişimi önündeki en büyük engellerden biri olan toplumsal cinsiyete dayalı kalıplaşmış yargılara ve kadınların önündeki her türlü görülmez engel olarak nitelendirilen 'cam tavanlara' dikkat çekmek üzere 8 Mart Dünya kadınlar Günü'nde duyurusunu yaptığımız 'Cam Tavan Arabada Güzel’ farkındalık projesini geliştirdik. Kadınların başarılarının önündeki görünmez bariyerlerin ortadan kalkmasına, hem de kendi değerlerinin farkında olmalarına çok ihtiyacımız var. Herkesi bu çağrımıza ortak olarak projemizi desteklemeye davet ediyor, yaşamın her alanında kadınların sorunlarıyla ilgili farkındalığı artırmak için 'gelin, cam tavanları hep birlikte kıralım' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Otokoç Otomotiv olarak mesleklerin cinsiyeti olmadığına, kadınların aklına, yaratıcılığına, gücüne ve çalışkanlığına inandıklarını, onları desteklediklerini aktaran Kaynak, bu proje ile kadınların dünyayı değiştirme, dönüştürme ve sürdürülebilir bir geleceği var etme konusunda kendi güçlerini fark edip sahiplenmelerinin ve tüm toplumsal katmanlar tarafından desteklenmelerinin birincil hedefleri olduğunu kaydetti.

- Sporcuların hikayeleri

A Milli Voleybolcu Simge Aköz de sevdiği ve inandıklarını yapmak konusunda verdikleri destek için ailesine ve eğitimcilerine teşekkür ederek, "Başarılı kadınların geçtikleri yolda yaşadıkları zorlukları ve bunları nasıl aştıklarını aktarmalarının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Yaşadıklarımın bu paneli izleyenlere örnek olması beni çok gururlandırıyor. Umarım, onları da ben cesaretlendirmiş olurum. Kadınlar dirayetli oldukları ve ellerinden geleni sonuna kadar yaptıkları zaman Türkiye'nin çok daha güçlü olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Kadın Futbolcusu Demet Bozkurt da ilk başlarda faaliyet gösterdikleri sporla ilgili çok sayıda ön yargı ve yanlış bilgiye dayalı sorulara maruz kaldıklarını ancak zamanla bu durumun olumlu yönde değiştiğini belirterek, şunları kaydettiB

"Çok sayıda taraftarı olan kulüplerin de takım kurmaya başlamasıyla birlikte kadın futboluna ilişkin cinsiyetçi kalıpların aşılmaya başladığını düşünüyorum. Yöneticilerimizin verdiği destek bizler için son derece yüreklendirici. Umarım birçok kız çocuğu da bizim şu an yaşadığımız duyguları yaşayabilir. Takım olarak bizim bir mottomuz var, 'ders çıkarabiliyorsak başarısızlık da başarıdır.' Bizim örneğimizde de olduğu gibi bir kız çocuğu pek çok kişinin hayatını etkileme ve değiştirme gücüne sahip. O nedenle bu panele katıldığım için çok mutluyum."

Karting Formula Sporcusu Seda Kaçan ise sürücülüğe, ailesinin desteğiyle 13 yaşında trafiğe kapalı alanda karting ile başladığını aktararak, "Yaşadığım yerde yeterli imkan bulunmadığı için motor sporlarına ancak öğrenci olarak İstanbul'a geldikten sonra zaman ayırmaya başlayabildim. O dönem bana pilotluğun kadınlar için çok zor bir spor olduğu ve maddi imkanları iyi bir ailem yoksa hiç şansımın bulunmadığını söyleyenler oldu. Başta cesaretim kırılmış olsa da bir süre sonra benim hayattaki amacımın ne olduğunu ve dünyaya ne katabileceğimi sorgulamaya başladım. Benim için bu sorunun cevabı insanların yaştan ve cinsiyetten bağımsız olarak tutkularının peşinden gitmesi için destek olmak ve ilham vermekti. Bunun örneği olabilmek için de kendi tutkum olan motor sporlarına başlamaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Kadınların dünyayı değiştirme, dönüştürme ve sürdürülebilir bir geleceği var etme konusunda kendi güçlerini fark edip sahiplenmeleri ve tüm toplumsal katmanlar tarafından desteklenmelerini hedefleyen Otokoç Otomotiv, "Cam Tavan Arabada Güzel" projesi ile mevcut çalışmalarını daha da ileri taşımayı hedefliyor. Şirket, ilerleyen dönemde de bu konudaki diğer adımları kamuoyu ile paylaşmaya devam edecek.

