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Çambaşı Kayak Tesisleri kışa hazırlanıyor

ORDU HABERLERİ  | 12.08.2020 11:22 | Son Güncelleme

Türkiye’nin denize en yakın kayak merkezlerinden biri olan Çambaşı Kayak Merkezi 2020-2021 kayak sezonuna hazırlanıyor.Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 bin rakımda 650 dönüm arazi üzerine konuşlanan ve şehir merkezine 52 kilometre mesafede olan Çambaşı Kayak Merkezi’nde bulunan tesisler kış sezonuna hazırlanıyor.

Türkiye’nin denize en yakın kayak merkezlerinden biri olan Çambaşı Kayak Merkezi 2020-2021 kayak sezonuna hazırlanıyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 bin rakımda 650 dönüm arazi üzerine konuşlanan ve şehir merkezine 52 kilometre mesafede olan Çambaşı Kayak Merkezi’nde bulunan tesisler kış sezonuna hazırlanıyor. Tesislerde bulunan restoran, kafe, aperatif yiyeceklerin sunulabileceği büfeler, kayak ve kızak odaları ile geçen yıl büyük sükse yapan bungalovlar yenileniyor.
Geçen yıl 4 olan pist sayısının 15’e yükseltilmesi, pistlerin ağaçlandırılması, telesiyejlerin bakımı, toplanma alanının düzenlenmesi gibi çalışmalar hakkında bilgi veren ORBEL Genel Müdürü Muhammed Günaydın, tesisleri yeni döneme hazırladıklarını söyledi.
Günaydın, “Tesislerimizin geçen yıl büyük ilgi görmesi, hemen yanı başında 5 yıldızlı otelin yapılması cazibeyi arttırdı. Biz de artan talebi karşılamak için tesislerimizde yeni düzenlemeler yapıyoruz. Öncelikle bungalovlarda iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca sosyal donatı alanını genişletiyoruz. Tesis önünde bulunan dere yatağı kısmi kapatma uygulanarak otopark alanı genişletiliyor. Yüzey suları ıslah edilirken peyzaj çalışması da yürütüyoruz. Kayak pistlerinin tamamında çimleme çalışması yapılıyor. Kısacası yerel, ulusal ve uluslararası kayakçılara hizmet verecek nitelikte bir tesis ortay çıkarıyoruz” dedi.

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