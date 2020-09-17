YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Çambaşı Yaylası’na ilgi arttı

Çambaşı Yaylası’na ilgi arttı

ORDU HABERLERİ  | 17.09.2020 11:30 | Son Güncelleme

Ordu’nun “misafir odası” olarak tanımlanan önemli turistik alanlarından Çambaşı Yaylası’nın cazibesi artırıldı.Yayla merkezinde 62 adet binada uygulanan dış cephe iyileştirme çalışması, yaylanın çehresini değiştirdiği gibi, yaylaya olan ilgiyi de artırdı.

Ordu’nun “misafir odası” olarak tanımlanan önemli turistik alanlarından Çambaşı Yaylası’nın cazibesi artırıldı.
Yayla merkezinde 62 adet binada uygulanan dış cephe iyileştirme çalışması, yaylanın çehresini değiştirdiği gibi, yaylaya olan ilgiyi de artırdı. Yapılan çalışmaların turizmde hareketlilik sağladığına dikkat çeken yayla esnafı ve vatandaşlar, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür etti.
Çambaşı Yaylası’nın bölge için son derece önemli bir turizm destinasyon alanı olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, “72 obası ve 100 bin dönümlük alanı ile Türkiye’nin en geniş yaylalarından birisi olan Çambaşı Yaylası’nda 62 binanın dış cephesini iyileştirerek yaylanın güzelliğine güzellik katan bir görünüm sağladık. Turizmde iddiamızı sürdürüyoruz. Bu nedenle Ordu’ya geldiğinde turistlerin ilk uğramak istediği yerlerden biri olan Çambaşı Yaylamızın da çehresini değiştirdik. Yapılan çalışmadan esnaflarımız ve ziyarete giden vatandaşlarımız oldukça memnun. Daha düzenli bir görünüme kavuşan yayla merkezinde araç girişini de kapattık. Böylece ziyaretçilerimiz rahatlıkla gezip alışverişini yapabiliyor. İlimizin güzelliğini gün yüzüne çıkararak tanıtımına katkı sunan her türlü çalışmanın gayreti içinde olacağız” dedi.

“Yaylamız çok güzel oldu”
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) iş birliğiyle hayat bulan proje kapsamında yaylanın yöresel kimliğine uygun bir çalışma ortaya kondu. Yapılan çalışmadan memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, “Ortaya çıkan yeni görüntü hepimizi memnun ediyor. Gelen turistler de beğeniyor. Önceden araç girişine de açık olduğu için yayla merkezinde insanlar hareket etmekte, rahat alışveriş yapmakta zorlanıyordu. Yapılan çalışma ile gelen giden de arttı. Özellikle hafta sonu ciddi yoğunluk yaşanıyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz Yaylamız çok güzel oldu emek veren herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Antalyaspor’da 2 yeni transfer
Antalyaspor’da 2 yeni transfer
Uşak’ta orta refüje çarpan araç ters devrildi: 1 yaralı
Uşak’ta orta refüje çarpan araç ters devrildi: 1 yaralı
Eskişehirspor’dan “Vefakar Taraftar Kartı” projesi
Eskişehirspor’dan “Vefakar Taraftar Kartı” projesi
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda yaralanan çocuk yaşamını kaybetti
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda yaralanan çocuk yaşamını kaybetti
Kayserispor Cuma günü gidecek
Kayserispor Cuma günü gidecek
Başkan Babaoğlu, Alparslan Türkeş Parkı’nın çalışmalarının başladığını duyurdu
Başkan Babaoğlu, Alparslan Türkeş Parkı’nın çalışmalarının başladığını duyurdu

Ordu Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
04:38
Sabah
06:04
Öğle
12:28
İkindi
15:57
Akşam
18:42
Yatsı
20:02

Ordu Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Arda Eczanesi
Altinordu
Aydın Eczanesi
Altinordu
Hızır Eczanesi
Altinordu
Çınar Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Koç Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Derman Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Turan Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Fındık fiyatları yükselişe geçebilir
Fındık fiyatları yükselişe geçebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Fatsa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Fatsa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Baba ve oğlu boğulma tehlikesi geçirdi: Durumları kritik
Baba ve oğlu boğulma tehlikesi geçirdi: Durumları kritik
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.