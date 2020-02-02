Çambaşı Yaylası'na ziyaretçi ilgisi

Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, yarıyıl tatilinde yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladı.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çambaşı Yaylası'nda hayata geçirilen kayak tesisinin bölgeye ilgiyi artırdığını söyledi.

Yaylanın turist akınına uğradığını ifade eden Kaya, okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından bölgeye gelen ziyaretçi sayısının yaklaşık 100 bin kişiyi bulduğunu aktardı.

Kaya, yerli turistlerin yanı sıra yabancıların da yaylaya gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kayak sezonunun başlamasının ardından Çambaşı Yaylası'nı 350 bin civarında kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Yayladaki bungalov ve otellerin doluluk oranının yüzde yüz olduğuna dikkati çeken Kaya, rezervasyonların da marta kadar dolduğunu kaydetti.

Kaya, son dönemde yaylada çekimleri yapılan bazı dizi ve sinema filmlerinin, bölgenin tanıtımına çok ciddi katkı sunduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki yıllarda bu tanıtımların meyvelerini alacağız. Özellikle yaylaya yapılan 5 yıldızlı otelin tamamlanmasının ardından bölgedeki konaklama sorunu önemli oranda aşılacak." dedi.

Yaylada et tüketiminin bu dönemde arttığına işaret eden Kaya, bunun Çambaşı Yaylası'nda hayvancılığa da ciddi katkısının olduğunu anlattı.

