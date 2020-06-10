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Çambaşı’na yeni yüz

ORDU HABERLERİ  | 10.06.2020 14:47 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 72 obası ve 100 bin dönümlük alanı ile Türkiye’nin en geniş yaylalarından birisi olan Çambaşı Yaylası’nın cazibesini artıracak yeni bir proje için düğmeye bastı.

Çambaşı’na yeni yüz

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 72 obası ve 100 bin dönümlük alanı ile Türkiye’nin en geniş yaylalarından birisi olan Çambaşı Yaylası’nın cazibesini artıracak yeni bir proje için düğmeye bastı. Çalışmalarına başlanan proje ile yayla merkezindeki 62 binanın dış cephesi iyileştirilerek yaylanın güzelliğine güzellik katılacak.

62 adet binanın cephesi yenilecek
Çambaşı Yaylası’nı Ordu’nun turizm cazibe merkezlerinden biri haline getirmek amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “4 mevsim turizmde bulunmaz özelliklere sahip Çambaşı Yaylamız bizim için son derece önem arz eden bir yer. Turizmde iddialı olduğumuz Ordu’da, Çambaşı gibi turizm destinasyonlarının cazibesini artırarak, ilimizin tanınırlığını sağlayan bu alanların güzelliğini gün yüzüne çıkarma gayretindeyiz. Bu nedenle misafirlerimizin uğradığı ilk yer olan yayla merkezindeki 62 adet binanın dış cephesini yenileyerek, yaylamızın doğal görünümüne yakışan estetik binalar ortaya çıkaracağız” dedi.

Yaylanın yöresel kimliğine uygun
Binaların cephesinde ahşap giydirme ve mantolama çalışması yapılacağını belirten Başkan Güler, “Ordu Büyükşehir Belediyesi, DOKA (Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı) iş birliğiyle hayat bulacak proje kapsamında yaylanın yöresel kimliğine uygun bir çalışma yapılacak. Binaların cephesinde yapacağımız ahşap giydirme ve mantolama çalışmasıyla turizm ve ticaret hareketliliği olan yaylamızı estetik, cazibeli bir görünüme kavuşturacağız” diye konuştu.

Çambaşı’na yeni yüz

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