Cambrıdge Assessment Englısh sınavları GKV’de

Mayıs 2020’de yapılması planlanan ancak Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Cambrıdge Assessment Englısh Sınavlarının 24 Ekim 2020 cumartesi günü GKV Özel Okullarında gerçekleştirilecek.

Cambridge Assessment English sınavları 24 Ekim 2020 Cumartesi günü GKV Özel Okullarında gerçekleştirileceğini açıklayan Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman “Öğrencilerimize yönelik Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanan ancak pandemi süreci nedeniyle ertelenen sınavımız bu hafta osunu gerçekleştirilecek olup sınava katılacak olan öğrencilerimize başarılar diliyoruz” dedi.

Her yıl 130’dan fazla ülkede 5 milyondan fazla adayın Cambridge Assessment English sınavlarına katıldığını aktaran Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman, “Dünya çapında 20,000’den fazla üniversite, işveren, bakanlık ve diğer organizasyonlar adayların İngilizcede yeterliliklerinin kanıtı olarak Cambridge Assessment English sertifikalarını kabul etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Sınav dört temel beceriyi esas alıyor”

Cambridge Sınavları’nın tamamının yabancı dil öğretiminde esas olan; okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi dört temel beceriyi ölçtüğünü kaydeden Selin Yaman, "Cambridge English, benzersiz bir İngilizce öğretme, öğrenme ve değerlendirme sistemidir. Cambridge Yeterlik Sınavları, yabancı dil eğitimimizde mükemmeliyet sağlamak ve dil öğrenimini bütün olarak topluma fayda sağlayacak şekilde teşvik etmek amacıyla 16 Mayıs 2020’de gerçekleştirmeyi planladığımız ama sonrasında pandemi dolayısıyla ertelediğimiz Cambridge Assessment English sınavları 24 Ekim 2020 Cumartesi günü okulumuzda gerçekleştirilecektir. Uygulanacak sınav programında öğrencilerimiz; Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools kategorilerinde sınavlara gireceklerdir. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileriz” diye konuştu.