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Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü! O isimler kadrodan ayrılıyor

01.12.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan'ın rol aldığı diziye bir isim daha veda ediyor. Camdaki Kız'da Hande Ataizi ve Laçin Ceylan'ın ardından Tolga Çıklaçiftçi de kadrodan ayrılıyor.

Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü! O isimler kadrodan ayrılıyor

OGM Pictures imzalı Camdaki Kız dizisi 3. sezonuyla da ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Selma Ergeç, Enis Arıkan, Nur Sürer, Hande Ataizi, Devrim Yakut ve Tamer Levent'in yer aldığı Camdaki Kız dizisinden peş peşe ayrılık haberleri gelmeye başladı.

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Camdaki Kız dizisinin 3. sezonunda ana kadroda yer alan Hande Ataizi projeye veda ediyor. Rolü gereği bebek bekleyen Ataizi'nin projeden 61. bölümde ayrılması planlanıyor. Ataizi'nin ardından Laçin Ceylan'ın da kadrodan ayrılacağı öğrenildi.

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ALP KARAKTERİNİN DE HİKAYESİ BİTİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Hande Ataizi'nin hayat verdiği Cana'nın eşi Alp rolünü oynayan Tolga Çıklaçiftçi'nin de hikayesi bitiyor. Çıklaçiftçi de 62. bölümde diziden ayrılacak.

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