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New Amsterdam'dan uyarlanan Hayat Bugün dizisi reytinglere yenildi! Final tarihi belli oldu

29.11.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü New Amsterdam dizisinden Türkiye'ye uyarlanan Hayat Bugün dizisinden kötü haber geldi. Show TV'de geçtiğimiz ay yayınlanmaya başlayan yeni hastane dizisi Hayat Bugün reytinglere yenildi. Büyük umutlarla yayın hayatına başlayan Hayat Bugün dizisi erken final yaparak ekrana veda edecek.

New Amsterdam'dan uyarlanan Hayat Bugün dizisi reytinglere yenildi! Final tarihi belli oldu

Baba, Yazgı, Duy Beni, Bir Peri Masalı, Mükemmel Eşleşme gibi yapımların ardından iddialı başlayan bir diziden daha kötü haber geldi. Büyük ümitlerle yayın hayatına başlayan ve uzun süre tanıtımları dönen Show TV'deki Hayat Bugün dizisi için erken final kararı alındı.

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3 BÖLÜM SONRA YAYINDAN KALKIYOR

'New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan Hayat Bugün dizisi, ilk bölümüyle 19 Ekim'de seyirciyle buluşmuştu. Başrollerde Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol'un yer aldığı, O3 Medya'nın yapımcısı olduğu Hayat Bugün dizisi reytinglerde istenilen sonucu veremedi.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, reytinglerde istenilen başarılı sonuçları alamayan Hayat Bugün dizisi, 9. bölümüyle ekranlara veda edecek. Hayat Bugün, son üç bölümüyle Show TV'de yayınlanacak. Dizinin final bölümü ise 14 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanacak.

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