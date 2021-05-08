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Camdaki Kız dizisinin Feride’si Nur Sürer, tepki çeken bekaret testi sahnesi hakkında ilk kez konuştu

08.05.2021 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisinin Feride’si Nur Sürer, RTÜK’ün ceza kestiği tepki çeken bekaret sahnesi hakkında ilk kez konuştu. Usta sanatçı, "Umarım bunu çocuklarına dayatan ailelere ders olur" dedi.

Camdaki Kız dizisinin Feride’si Nur Sürer, tepki çeken bekaret testi sahnesi hakkında ilk kez konuştu

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Feride karakteriyle ekranlarda boy gösteren Nur Sürer, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda görüntülendi. Dizide, Burcu Biricik’in canlandırdığı Nalan karakterini canlandıran Nur Sürer, geçtiğimiz hafta yayınlanan bekaret testi sahnesine hakkında ilk kez konuştu.

NUR SÜRER: "BEN DE BU KONUDA ÇOK HASSASIM"

Snob Magazin'in özel haberine göre; Yapımda Feride karakterini canlandıran Sürer, kızını bekaret testi için doktora götürmüş ve bu sahne uzun süre sosyal medyada tepki görmüştü.

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Sürer, "Ben de bu konuda çok hassasım. Umarım bunu çocuklarına dayatan ailelere ders olur. Tepki gelse ne olacak, sonuçta böyle bir şey bu ülkede yapılıyor. Biz de oyuncu olarak gösterdik" diye konuştu. Dizinin reytinglerde zirvede yer almasına ise sanatçı, "Çok iyi gidiyor. Reytinglerimiz gayet iyi. İyi bir ekiple çalışıyoruz" dedi.

O SAHNEDEN SONRA HAZAL KAYA GÜNDEME GELDİ

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizi, her perşembe akşamı Kanal D'de ekrana geliyor. Bekaret testi sahnesi sosyal medyanın gündeminde uzun süre kalmış, sosyal medya kullanıcıları o sahnenin yayınlanmasına tepki göstermişti. Yıllar önce Hazal Kaya da 'Adını Feriha Koydum' dizisinin senaryosunda yazan bekaret testi sahnesini oynamayı kabul etmediğini açıklamıştı.

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Camdaki Kız dizisi
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