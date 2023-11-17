Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik davet tarzıyla çok beğenildi! Güzelliğiyle büyüledi

"Hayat Şarkısı" dizisiyle yıldızı parlayan, son olarak rol aldığı "Camdaki Kız" dizisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burcu Biricik şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Her paylaşımı olay olan ünlü isim son olarak katıldığı bir davette güzelliğiyle göz doldurdu. Siyah göğüs dekolteli bir elbise tercih eden ünlü isim doğal makayjıyla kendine hayran bıraktı.

Pozlarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaşan ünlü ismin gönderisi kısa sürede binlere beğeni ve yorum aldı. Burcu Biricik'e; 'O kadar güzelsin ki', 'Çok mu çok güzel', 'Güzelliği tarif edilemez', 'Dünya güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya’da doğdu. 2006 yılında Antalya’da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi.

Lise yıllarında katıldığı tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar veren Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde lisans eğitimini tamamlarken, aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı.

Biricik, oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda stajyer kadroda yer alarak başladı.

Burada İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım ve Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda rol aldı.

2007 yılında Show TV'de yayımlanan Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer aldı.

Daha sonra Toprağın Günlüğü adlı kısa filmi çeken Biricik, Kanal D'de 2011 yılında yayımlanan Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve burada birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı.







